Sadie Sink, actriz de "Stranger Things", se sumó al elenco de "La calle de terror (Parte 2): 1978", junto a Ted Sutherland y otros compañeros de reparto. | Fuente: Netflix

Desde "Stranger Things" a "Fear Street" ("La calle del terror"), la carrera de Sadie Sink ha encontrado un espacio provechoso en Netflix. Protagonista en la segunda parte de la trilogía de cintas inspiradas en los libros de R.L. Stine, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio, la actriz contó a RPP Noticias que encontró varios parentescos entre ambos papeles.

Y es que, si ya en "Stranger Things" encarnaba a la rebelde skater Max Mayfield, que debía padecer a un abusivo hermano mayor, en "La calle del terror (Parte 2): 1978", Sink debió dar vida a Ziggy Verman, atribulada adolescente que se enfrenta a los ideales representados por su hermana mayor Cindy (Emily Rudd) para encontrar su lugar en el mundo.

"Definitivamente, vi muchas similitudes en los dos personajes, especialmente en la dinámica de la hermana mayor y el hermano mayor. Sabía cómo era [mi personaje] y la química que habría en la pantalla. Emily [Rudd] también ayudó mucho a interpretar a Cindy y estableció una relación que sirvió para explorar esa tensión", dijo la actriz.

Aunque, no le gusten los filmes de horror, Sadie Sink es consciente de lo bien que puede irle en estos roles. No por nada fue ella quien se presentó a la audición de "La calle del terror", donde, según contó, hizo una primera lectura con la directora Leigh Janiak en la que conoció a Emily Rudd. "Luego me integré al elenco y siguió el rodaje hasta la producción", indicó.

Los pesadillescos años setenta

Al igual que en la primera entrega, que transcurre en 1994, la segunda parte de "La calle del terror" —ambientada en 1978— no escatima referencias a otras cintas. "Leigh [Janiak] se inspiró en las películas de Freddy Krueger, 'Scream', 'Carrie', un montón de clásicos que he visto por pedazos, porque son demasiado aterradores para mí", sostuvo Sadie Sink.

Así, "La calle del terror (Parte 2): 1978" recupera el suspenso que produce el villano enmascarado de "Halloween" y "Viernes 13", al igual que las posesiones demoníacas de "El Exorcista". Y al transcurrir en un campamento de verano, toma ingredientes cómicos de cintas como "Meatballs" y "Little Darlings".

Después de todo, como contó la directora, estas tres películas buscan "homenajear a las distintas generaciones y películas de horror, así como a lo que significaba estar vivo en estos diferentes periodos". "Ciertamente, estábamos tratando de dar una carta de amor a cada una de las diferentes épocas", dijo a RPP Noticias.



El homenaje, sin embargo, vino de una nueva camada de actores y actrices, que hicieron sentir a Sadie Sink estar incluida en "el mismo tipo de dinámica" que tuvo durante el rodaje de "Stranger Things" al actuar con "mucha gente de mi edad". "Fue realmente emocionante y hace que tu tiempo fuera de la pantalla sea especial y divertido, y haces muchas amistades en el camino", señaló.

Emily Rudd y Sadie Sink interpretan a dos hermanas en constante pugna en "La calle del terror (Parte 2): 1978". | Fuente: Netflix

Lo más oscuro de "Stranger Things"

Con la cuarta temporada de "Stranger Things" en camino, Sadie Sink suscribió lo que Gatten Matarazzo, su compañero de reparto en la serie de Netflix, había dicho antes sobre la nueva entrega: "Definitivamente, es la más oscura".

"Pero se siente así en cada temporada", repuso la intérprete de 19 años. "Se vuelve cada vez más oscura, pero esta definitivamente es realmente aterradora y muy oscura", reafirmó.

Aunque el estreno de la próxima temporada de "Stranger Things" todavía es una incógnita, de momento se sabe que hubo nuevos ingresos al elenco como Amybeth McNulyy, Myles Truitt, Regina Ting Chen y Grace Van Dien.

Y que el sheriff Hopper volverá para proteger al condado de Hawkins.

