Jorge Luis Salinas deslumbra a Donatella Versace con su colección artesanal en los Latin American Fashion Awards 2025

El diseñador peruano Jorge Luis Salinas vivió un momento inolvidable al compartir espacio con la icónica Donatella Versace, quien quedó impresionada al conocer su colección que participa en la categoría Proyecto Artesanal de los Latin American Fashion Awards 2025, certamen en el que el creador nacional es finalista. La gran final se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre, donde se revelará al ganador.

Durante una entrevista con RPP, Salinas contó detalles del encuentro con la reconocida diseñadora italiana, quien forma parte del jurado junto a Nina García, Anna Dello Russo, Carmen Busquets, Karla Martínez de Salas de Vogue Latinoamérica, entre otros referentes de la moda.

“Donatella es parte del jurado y vio personalmente mi colección. Me hicieron preguntas sobre mi labor social con las señoras artesanas, sobre las fibras que utilizo y el tiempo de elaboración de cada prenda. También les hablé del algodón pima y de cómo cada pieza está hecha a mano en el Perú por artesanas de primer nivel”, relató el diseñador.

Salinas destacó que tanto Donatella Versace como Alegra, su hija, y Anna Dello Russo, se mostraron muy interesadas en su propuesta y apreciaron de cerca su trabajo. “Fue un honor verlos recorrer mi colección y sentir su entusiasmo. Luego presenté mi propuesta en el auditorio y mañana (sáabdo 8 de noviembre) conoceremos los resultados”, añadió con emoción.

El Latin American Fashion Awards 2025, considerado uno de los eventos más importantes del continente, busca destacar el talento y la creatividad de diseñadores de toda la región, promoviendo la sostenibilidad, la identidad cultural y la innovación artesanal.

El diseñador nacional presentó a Donatella su trabajo artesanal elaborado con algodón pima y la colaboración de mujeres artesanas peruanas. | Fuente: Instagram: @jorgeluissalinas

¿Contra quiénes compite Jorge Luis Salinas en los Latin American Fashion Awards 2025:

Proyecto Artesanal del Año

J. Salinas (Perú)

Josh Tafoya (México)

The Farra (Uruguay)



Jorge Luis Salinas en la Semana de la Moda de París

Desde el año pasado, el diseñador peruano participa del calendario oficial del Milán Fashion Week, una de las vitrinas más importantes en la industria de la moda. En esta plataforma, Salinas ha presentado colecciones inspiradas en el Señor de Sipán y la Danza de Tijeras, dando como resultado piezas de ensueño tejidas a mano por artesanas locales de distintas provincias del Perú como Huánuco, Puno, Huancavelica, entre otras.

Esta noticia ya había sido adelantada hace unos meses en el programa Mucha Moda de RPP, y confirmó su consolidación en la plataforma italiana con un propósito claro: promover su cultura a través de su creatividad y su pasión por la moda.

Durante la entrevista, Salinas también reflexionó sobre la importancia de presentarse en un escenario internacional: “Milán es diferente porque tiene mayor apertura. Los europeos son un público distinto: aprecian la cultura, el arte, y eso te favorece porque cuando presentas una colección, lo asimilan con gratitud, porque saben de dónde proviene. Eso a mí me gusta”, comentó.