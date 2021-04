"Luis Miguel, la serie" estrena su tercer episodio el domingo 25 de abril en Netflix. | Fuente: Netflix

“Luis Miguel, la serie” estrena su episodio 3 el próximo 25 de abril. Previo a su estreno oficial en Netflix, se anunció que todos los miércoles se escucharía cada canción, interpretada por Diego Boneta, para los nuevos capítulos. ¿Qué tema será central esta vez? Se trata de “Suave”, un éxito del ‘Sol de México’ que se lanzó en 1992 como parte del álbum “Aries”.

El pasado domingo, “Luis Miguel, la serie” estrenó los primeros episodios de segunda temporada en la plataforma, esa misma que vio crearse un fenómeno en el 2018 ante los misterios que rodean la vida del cantante mexicano. Asimismo, sonaron los dos primeros temas que también funcionan como hilo conductor junto a la trama: “Qué nivel de mujer” y “Hasta que me olvides”.

De momento, solo se había compartido “Qué nivel de mujer” con la interpretación de Diego Boneta y recientemente, se difundió “Suave”, que se escuchará en el tercer capítulo de la producción televisiva basada en la vida de Luis Miguel. Por otro lado, si deseas recordar sus versiones originales en voz del artista, todas se encuentran en plataformas digitales.

Los secretos que 'Luismi' confió a Boneta

Diego Boneta tuvo su primer encuentro con Luis Miguel en el rodaje de la primera entrega de “Luis Miguel, la serie”. “Pude conocerlo y pasar bastantes horas con él, lo que para mí fue increíble, el privilegio de poder conocerlo, hablar con él, rebotar cosas y yo como actor absorber cada movimiento de él, fue muy especial”, recordó para el programa Ventaneando.

Añade que Luis Miguel tiene un gran “sentido del humor, es muy chistoso”, algo que realmente la estrella de 30 años no esperaba. Además de esos divertidos momentos de risas, ‘Luismi’ le confió algunos secretos para mejorar su personaje frente a las cámaras y asegura que nunca podría compartirlos con el público.

“Lo que más me ayudó fueron ciertas cosas que me dijo a mí y nada más para mí; me dijo ‘Diego, esto te lo comento a ti, no es para la serie, no es para que saques nada, esto es para que te ayude a ti con tu interpretación’ y son cosas que me llevaré a la tumba porque gracias a eso surgió una cierta complicidad”, reveló Diego Boneta.

