Este jueves, Netflix anunció el rodaje de "Contigo Capitán", una bioserie que abordará la difícil batalla legal entre el futbolista peruano Paolo Guerrero y la Asociación Mundial Antidopaje. Asimismo, el servicio de 'streaming' dio a conocer que el actor y cantante Nico Ponce será quien encarne al seleccionado nacional.

Desde su cuenta de Instagram, el intérprete agradeció su inclusión en esta serie. "Tengo el gran honor y responsabilidad de interpretar a Paolo Guerrero en una historia tan poderosa y fuerte que conmocionó al Perú", señaló. Y añadió que este es el momento para que el Perú muestra su "trabajo al mundo entero".

"Que sea la primera de varias producciones y que esta abra una puerta grande a nuestro país. Gracias por confiar en mí y gracias a todos mis compañeros, grandes actores, productores y espectaculares directores", afirmó.

Con 35 años, Nico Ponce tiene una carrera larga en la pantalla chica peruana que empezó cuando tenía apenas ocho años y hacía sus pininos en comerciales de televisión, telenovelas, series y algunas obras de teatro. A continuación, repasamos su trayectoria.

Nico Ponce, entre la música y la actuación

Antes de llegar a "Contigo Capitán" en Netflix, Nico Ponce tuvo algunos papeles en diferentes producciones peruanas. En 2004, por ejemplo, tuvo una participación especial en "Así es la vida", mientras que entre el 2008 y 2009 hizo de personaje antagónico en la telenovela "Graffiti".

Fue a principios del 2010 en adelante que el actor consiguió papeles más importantes. Un protagónico en la miniserie "Una fan enamorada", que se transmitió por la cadena colomiana RCN Televisión, y otro en "Mi amor el wachiman", donde permaneció tres temporadas.

Su siguiente rol estelar fue en la serie "Cholo powers", que se emitió en el 2014. Y en los últimos años participó en "Loosers", "Valiente amor" y "Solo una madre".

Asimismo, Nico Ponce decidió incursionar en la música hace once años, cuando en el 2010 participó de la canción "Me estoy enamorado" junto al grupo dominicano A tiempo. Desde entonces, ha lanzado sencillos como "Te pagaré con amor", "Como quisiera", "Princesa", entre otros.

"Contigo Capitán" será dirigida por Javier Fuentes-León y Daniel Vega Vidal. El elenco de este nuevo proyecto de Netflix también está integrado por Rodrigo Palacios Pazos, Irene Eyzaguirre, Carlos Victoria, Emilram Cossío, Toño Vega, Hugo Salazar, Tatiana Espinoza y Carlos Solano, entre otros.

