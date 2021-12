El actor Ramón García aparece en una breve secuencia al final de "No miren arriba". | Fuente: El Peruano

"Don't Look Up" ("No miren arriba") es la nueva película de Netflix, protagonizada por estrellas como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Cate Blanchett, en la que el actor peruano André Silva tiene una breve aparición. Pero otro intérprete nacional también se puede ver hacia el final de la película: se trata del reconocido Ramón García.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, que incluye roles populares en la televisión peruana como el inolvidable 'Chapana' en "Los Choches", García tuvo un exitoso acercamiento a una producción internacional en la serie "The Young Pope", donde interpretó al cardenal Aguirre.

En "No miren arriba", el actor fue convocado por el director Jorge Carmona para encarnar a un taxista en una secuencia que dura apenas unos segundos. Sin embargo, según contó al diario El Comercio, la "microescena" original era distinta: "Es un taxista que está en la puesta de Hotel Bolívar, en la plaza San Martín. Entonces, pasa el famoso cometa, miro yo hacia el cielo y eso fue todo".

El corte final de la película presenta a Ramón García adentro del taxi como parte de un collage de reacciones de distintas personas alrededor de todo el mundo frente a la proximidad del cometa. Es una edición de la que el intérprete ya tiene conocimiento como algo usual en la industria del cine.

André Silva en "No miren arriba"

André Silva dio un paso importante en su carrera. El actor peruano habló con RPP Noticias sobre su participación en la película de Netflix "No miren arriba", una experiencia que —según comenta— lo emociona y enorgullece.

"La experiencia ha sido fabulosa, de hecho me enorgullece mucho y me alegra de que Netflix piense en visibilizar el talento nacional, no solamente por parte de los actores sino de todo el equipo técnico que ha sido encargado de realizar esta filmación", comentó.

La escena del artista nacional se grabó en Paracas y fue gracias a Tondero, la productora que trabaja con Netflix, que se comunicaron con él para tener una pequeña participación que fue dirigida por el productor peruano, Jorge Carmona.

"Debo decir que me sentí muy seguro debido a la relación que tengo con Jorge, a quien lo conozco hace muchos años. Creo que fue mi primer director de televisión, con él hice Misterio, tenemos una buena energía, también hemos grabado la película Avenida Larco, así que sentí que estaba en buenas manos y que todo iba a fluir bien", comentó.

