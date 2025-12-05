Paramount cuestionó el proceso de venta de Warner Bros. por presunto favoritismo hacia Netflix

Antes de que Netflix anunciara la millonaria adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount publicó una carta en la que cuestionaba el proceso de compra del conglomerado, alegando falta de imparcialidad al favorecer a su principal competidor en el sector del streaming.

Según una copia del escrito obtenida por CNBC, los abogados de Paramount acusaron a WBD de "haber abandonado la apariencia y la realidad de un proceso de transacción justo, embarcándose en un proceso miope con un resultado predeterminado que favorece a un solo postor".

La carta también menciona informes que señalaban que la gerencia de WBD habría privilegiado la oferta de Netflix, según el medio estadounidense.

¿Qué dijo Warner Bros. Discovery sobre la carta de Paramount?

Los representantes de Warner Bros. Discovery respondieron a Paramount, asegurando que la compañía "atiende sus obligaciones fiduciarias con el máximo cuidado, y las han cumplido total y rigurosamente", según documentos recabados por The Hollywood Reporter.

Tanto Paramount como Netflix y Comcast, la empresa de televisión propietaria de NBCUniversal, realizaron ofertas económicas por la totalidad o por partes de WBD, que es dueña de canales y plataformas como HBO, HBO Max, CNN, TBS, HGTV, entre otros.

Netflix adquiere Warner Bros. Discovery

Netflix adquirió Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por más de 82 mil millones de dólares, anunciaron este viernes las dos compañías en un comunicado conjunto.

La oferta final de Netflix fue de 27,75 dólares por acción de WBD, frente a los 24 que había propuesto Paramount, que junto con Cromcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Discovery.

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.

Las ofertas por la totalidad o parte de WBD comenzaron en octubre con una oferta de Paramount de 27 dólares por acción por el cien por cien de la compañía.

Netflix y Comcast se sumaron después a la subasta, que tuvo dos rondas, la última el pasado 1 de diciembre. Pero sus ofertas eran solo por una parte de la compañía, sin incluir Discovery Global.