Jamie Campbell sobre interpretar al villano de 'Stranger Things 5': “Me gusta estar lo más cerca posible de la humanidad”

El estreno del Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things sorprendió a cientos de fanáticos y hasta generó una caída momentánea de la plataforma de streaming. En los primeros cuatro episodios, la historia nos traslada al otoño de 1987, donde Hawkins enfrenta el caos tras la apertura de múltiples portales. Mientras los héroes se unen para detener a Vecna, el villano reaparece bajo su identidad humana y despliega una nueva estrategia para atraer adeptos rumbo a la batalla final.

Henry, interpretado por Jamie Campbell Bower, muestra una faceta totalmente distinta a la de la temporada anterior. “Lo que veíamos era a alguien que tenía una vida, algo que realmente había sucedido. Mientras que ahora el personaje entrega una versión distinta y se pregunta: ‘¿qué hará para que Holly se sienta cómoda?’. Me resultó interesante darme cuenta de que la versión humana que estamos viendo de Henry no está necesariamente ahí, es una actuación, una proyección”, cuenta el actor en exclusiva a RPP.

Durante el rodaje, el intérprete se cuestionó el comportamiento de Henry, una versión humana que pareciera no tener maldad en su interior. “¿Y entonces cuáles son sus referencias? ¿Por qué decidió recrear la casa de su familia? Hubo muchas preguntas que me hice y también a los hermanos Duffer. Simplemente amplía la visión de un personaje del que ya había pensado mucho”, reveló sobre la evolución de su papel.