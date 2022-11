"The Crown": Dominic West y Olivia Williams desmitifican al príncipe Carlos y Camilla Parker

En "The Crown", Olivia Williams y Dominic West encarnan una de las parejas más polémicas en la historia de la monarquía británica. | Fuente: Netflix

"The Crown" ha llegado a esa década en que la corona británica estuvo marcada por el escándalo. Fue el periodo del "annus horribilis" ("año terrible") al que hizo alusión la reina Isabel II; el tiempo en el que el príncipe Carlos se separaba de su esposa para hacer realidad su romance con Camilla Parker; así como el decenio en que Lady Di fallecía trágicamente, en 1997.

Sin duda, esa gran casa que es la monarquía pasó por un gran sacudón, pero ¿cómo estaban sus interiores? La temporada 5 de la serie procura responder a esa pregunta. Y así, se ocupa en parte de la relación entre el ahora rey Carlos III y su esposa, la reina consorte de Inglaterra, Camilla Parker, interpretados por Dominic West y Olivia Williams, respectivamente.

Para la actriz de producciones como "The Father" y "The Ghost Writer", la nueva entrega de "The Crown" rompe con el mito de que la duquesa de Cornualles "era una especie de mujer con cara de hacha, cruel, dueña de un complot" para separar al príncipe de la princesa Diana. "Ella era parte de una situación sobre la que no tenía control" dijo a RPP Noticias.

"En cada fotografía que pude encontrar de ella en ese tiempo, se le ve de mal humor y te das cuenta de que las fotos fueron hechas por un hombre que estaba traspasando su propiedad al esconderse en un arbusto. Ella no se daba cuenta de que estaba siendo fotografiada", reflexionó la intérprete británica.

En defensa de Carlos y Camilla

En la quinta entrega de "The Crown", Camilla Parker es una mujer por encima de los 40 años que está realmente enamorada de quien ocupará el trono de Inglaterra. Contra la imagen pública que se pueda tener de ella, Williams sostuvo que es "una persona graciosa, cálida y acogedora".

"Tiene el buen carácter de guiñarle un ojo a la prensa que tanto solía atormentarla", dijo en su defensa.

Similar simpatía por su personaje siente Dominic West. En la década de 1990, sostuvo el actor que se hizo conocido por su papel en "The Wire", la sucesión del príncipe Carlos al trono británico era un tema bastante cuestionado. "Se decía en ese tiempo que él nunca debería convertirse en rey", recordó.

Al interpretarlo, se dio cuenta de que para el hijo mayor de la reina Isabel II "no solo no era una opción ser un rey, sino que es su destino". "Y esa es la razón por la que permite a la gente escudriñar su vida y traumatizarla en miles de libros, periódicos, programas de televisión y películas", indicó.

"Supongo que ahora que se ha convertido en rey, nos damos cuenta que lo que no vimos antes es que ese destino se llenaría por completo. Finalmente, él tomaría su lugar", añadió.

Dominic West y Olivia Williams recrearon la etapa más difícil en la relación de Carlos de Inglaterra y Camilla Parker. | Fuente: Netflix

La mejor y peor etapa de sus vidas

Interrumpida desde un principio, luego retomada en medio de un matrimonio que terminó por desmoronarse, la relación de la actual pareja real atravesó por su faceta más tormentosa en los años 90. "Esta es la peor etapa de sus vidas", dijo Dominic West.

Pero enseguida admitió: "Y también fue el mejor momento de sus vidas". En sus palabras, existe una "doble frustración" en Carlos de Inglaterra, pues se encuentra en "lo mejor de su juego", tratando de causar un impacto con su labor, cuando su vida privada queda en jaque y expuesta.

"Su destino [el de ser rey] está todavía a 20 años de distancia. Él se encuentra jodido por el trabajo que estaba tratando de hacer, pero está restringido por su rol y por todos los focos puestos alrededor de su vida y su matrimonio", explicó.





Lady Di, interpretada esta vez por Elizabeth Debicki, fue la estrella de esa unión marital. Su personalidad fresca frente a los rígidos protocolos monárquicos resultaba atractiva a los medios, que la encumbraron al mismo tiempo que la acosaron.

Por ello, su divorcio con el príncipe Carlos recrudeció la crisis pública de la monarquía. A ello contribuyó la famosa entrevista que dio a la BBC. "El fracaso de su matrimonio torpedea todo lo que [Carlos] estaba tratando de hacer con su trabajo", dijo West.

Sin embargo, de aquella década “horribilus” a la fecha, el romance entre el rey y la reina consorte ha sobrevivido. Tal vez no completamente ilesa, pero sí con menos mitos con los cuales lidiar.

