Tom Hardy protagoniza 'Havoc', el esperado thriller de acción de Gareth Evans para Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tom Hardy está de vuelta. El actor británico ahora será un detective que lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Havoc, el esperado thriller de acción del director Gareth Evans para Netflix. En efecto, luego de algunos meses de revelarse las primeras imágenes del filme, la plataforma decidió lanzar el primer tráiler oficial con escenas de peleas, destrucción y espionaje.

Por medio de un video, de un minuto de duración, Netflix mostró a Tom Hardy como un policía que acaba de presenciar la escena de un crimen luego de una mala negociación con la mafia de drogas de la ciudad. “Acabo de llegar de la escena de un crimen. Hay nuevos cuerpos”, expresó el oficial Walker (Tom Hardy).

Con el sonido de una sirena de patrulla, el filme muestra a Tom Hardy peleando contra los más temibles criminales que no dejarán que el detective encuentre al hijo secuestrado de un conocido político. Escopetas en la cabeza, lucha con garrotes y disparos en todo el cuerpo se ven en las escenas siguientes de Havoc.

Asimismo, Hardy aparece discutiendo con el jefe de la mafia (Forest Whitaker), quien lo amenaza advirtiéndole conocer su secreto. "No tienes idea de lo que hice”, le responde desafiante Hardy para luego dejar ver un garrote caer sobre su cabeza sin esperar lo que pase con él.

Tom Hardy luchará contra el crimen y la mafia en la nueva película Havoc. | Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena Havoc, la película con Tom Hardy?

Havoc tiene programado su estreno a nivel mundial el 25 de abril de 2025. El filme de acción protagonizado por Tom Hardy podrá verse a través de la plataforma de Netflix.

¿De qué trata?

Havoc es un thriller de acción estadounidense-británico escrito y dirigido por Gareth Evans, cineasta conocido por sus proyectos de crímenes y mafia, como Indonesia Merantau (2009), The Raid (2011) y The Raid 2 (2014).

“Después de que un negocio de drogas sale mal, el detective Walker (Tom Hardy​) debe abrirse camino a través de un inframundo criminal para rescatar al hijo separado de un político, mientras desenreda la oscura red de conspiración y corrupción de su ciudad.​ Una historia llena de golpes, peleas y probablemente muchas explosiones”, se lee en la sinopsis oficial.

¿Quiénes actúan en la película?

Tom Hardy protagoniza la película Havoc como el intrépido detective Walker. El actor está acompañado de un destacado elenco conformado por Forest Whitaker, Timothy Olyphant, Justin Cornwell, Jessie Mei Li, Yeo Yann Yann, Quelin Sepúlveda, Luis Guzmán, Sunny Pang y Michelle Waterson.

Tom Hardy protagonizó la trilogía de películas de Venom como el reportero Eddie Brock. | Fuente: Marvel Pictures

Tom Hardy recibió ponchos peruanos durante promoción de Venom 3

Tom Hardy se despidió de la trilogía de películas de Venom, de Marvel y Sonic. El actor, que encarnaba al reportero Eddie Brock, estuvo en las tres películas de la franquicia: Venom (2018), Venom: Let There Be Carnage (2021) y Venom: The Last Dance (2024).

Precisamente, en la promoción de su última película como el simbionte negro, Hardy recibió dos ponchos con diseños de la cultura Paracas por parte del generador de contenido Javier Zavala.

"Tengo regalos para ustedes. Son ponchos peruanos, de alpaca. Es parte de nuestra cultura Paracas", comenzó diciendo Zavala. "Los Paracas decían que los ponchos van con la persona a la siguiente vida", agregó.

Seguidamente, Tom Hardy le preguntó: "¿Entonces nos lo llevamos cuando fallezcamos?"; "Sí", respondió el influencer. "Cuando las personas fallecen, ellos van con sus ponchos a su entierro y los ponchos van con ellos a la siguiente vida. Así que si este es nuestro 'último baile' (en referencia al nombre de Venom 3), hagámoslo un poco peruano", comentó.

Tras recibir los ponchos, Tom Hardy procedió a ponerse el poncho y dijo: "Nosotros los peruanos vamos al cine. Eres muy dulce", finalizó con una sonrisa.

Havoc, con Tom Hardy, se estrenará mundialmente en Netflix el 25 de abril de 2025.Fuente: Netflix

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis