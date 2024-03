'Venom 3' adelanta su fecha de estreno en cines y confirma título oficial: ¿seguirá Tom Hardy?

Venom 3 está cada vez más cerca de llegar a los cines. Sony Pictures adelantó la fecha de estreno de la secuela de Venom: Let There Be Carnage, para el próximo 25 de octubre de 2024 ratificando la participación de Tom Hardy como el protagonista de la saga, por tercera vez, y revelando el nuevo título oficial: Venom: The Last Dance, o Venom: el último baile, en Hispanoamérica.

Cabe mencionar que la tercera película de Venom estaba programada en un primer momento para el 25 de octubre de este año. Sin embargo, Sony Pictures decidió variar la fecha. Es así como Venom: The Last Dance estará en la lista de estrenos junto con El hombre lobo, de Universal Pictures y Terrifier 3, días antes de Halloween.

En esta ocasión, Venom: The Last Dance estará dirigida por la cineasta Kelly Marcel, quien debuta en la película que busca ser la continuación de Venom: Let There Be Carnage, estrenada en octubre de 2021 de la mano del director Andy Serkis.

“Kelly Marcel también escribió el guion con una historia que coescribió con Tom Hardy”, precisó Deadline que confirmó que el actor de 46 años volverá a interpretar al personaje de Eddie Brock, un reportero gráfico que se convierte en el anfitrión del simbionte negro, criatura espacial que busca adaptarse a la tierra con su nuevo compañero.

Tom Hardy interpretará al reportero Eddy Brock, anfitrión de 'Venom', por tercera vez. | Fuente: EFE

‘Venom 3’: producción, sinopsis y elenco de actores

Venom 3 es una película estadounidense de superhéroes de ciencia ficción basado en Venom, personaje oscuro de Marvel Comic. El filme está producido por Columbia Pictures en asociación con Marvel Entertainment y será distribuida por Sony Pictures para su estreno en las salas de cine de Estados Unidos y Latinoamérica, incluido el Perú.

Kelly Marcel escribió el guion de la nueva película que tendrá entre sus productores a: Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker, Tom Hardy y la misma Marcel, quien debuta en la saga tras las direcciones de Ruben Fleischer (2018) y Andy Serkis (2021).

Si bien todavía no hay información de la sinopsis de la película se conoce que Venom: The Last Dance seguirá la historia de las dos películas anteriores la cuales recaudaron 1,360 millones de dólares en la taquilla mundial.

Del mismo modo, por el momento, se confirmó que Venom 3 estará representado en un elenco de actores conformado por: Tom Hardy (Eddy Brock), Juno Temple (Ted Lasso), Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange y Clark Backo (The Changeling).

'Venom: The Last Dance' se estrenará en cines el 25 de octubre de 2024. | Fuente: Sony Pictures

'Venom: The Last Dance' será la última película de la saga

Venom: The Last Dance, será la última película de la saga del villano de Spider-Man. El propio Tom Hardy confirmó que el largometraje será "la última danza" de su personaje emblema en el Universo Cinematogáfico de Marvel (UCM).

La película será uno de los estrenos más esperados por Sony Pictures luego de estrenar Madame Web, filme protagonizado por Dakota Johnson y Sydney Sweeney que no cubrió las expectativas en la taquilla.

