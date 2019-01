Billetera, llaves... ¿celular? Si se nos olvida cualquiera de estos, la vuelta a casa está asegurada, un peligro sobre el que advierte Manolo Caro, creador de "La casa de las flores" y director de cine, para quien no debemos permitir "que el celular se convierta en un tercer brazo".

Con motivo del estreno, en Estados Unidos, de su película "Perfectos desconocidos", Caro reflexiona sobre el "acercamiento que tenemos con la tecnología y cómo hemos hecho que forme parte de nuestra vida".

"Perfectos desconocidos" trata sobre una parejas de amigos que deciden compartir en voz alta todos los mensajes y llamadas que lleguen a sus teléfonos. Un juego que termina develando secretos, engaños y pasiones ocultas.

EL FACTOR CECILIA SUÁREZ

El filme, estrenado a fines de 2018 en México, culminó uno de los mejores años profesionales de Manolo Caro, que alcanzó fama internacional gracias al éxito de la serie "La casa de las flores", protagonizada por Verónica Castro y Cecilia Suárez con la que volvió a trabajar en la cinta "Perfectos desconocidos".

"Cecilia me encanta. Amamos hacer esta película juntos y amamos hacer algo diferente de Paulina de la Mora y terminó siendo diametralmente opuesto, un personaje más oscuro el de Eva, la protagonista", cuenta.

La curiosa dicción de Paulina de la Mora, interpretada por Suárez en la serie de Netflix, motivó incluso un reto viral en el que la gente imitaba su forma casi narcotizada de hablar.

"El público lo decidió. Cuando escribí en mi computadora la famosa frase 'Olvidé cancelar el mariachi' nunca pensé que se convertiría en un meme", detalla Caro sobre la popular escena de "La casa de las flores".

2019: UN AÑO DEDICADO A LA ESCRITURA

Gracias a las dos nuevas temporadas confirmadas de su serie para Netflix, el mexicano afronta el 2019 reservado para él, aunque no tanto para descansar, dice, sino para "estar más conmigo, escribiendo", y no de tanta promoción como en 2018.

Sin embargo, Manolo Caro define como "sorpresa" y "regalo" que le ha dado la vida el éxito internacional de la producción, aunque afirma no dejarse influir por ello: "Cada proyecto lo acepto como un reto nuevo. No me da vértigo, a lo mejor soy muy osado, pero no me da miedo". (EFE)