Anahí de Cárdenas fue la primera invitada al nuevo programa de Mathías Brivio. | Fuente: Difusión

El pasado 30 de noviembre, Mathías Brivio estrenó su late show “Más vale tarde”. El espacio tuvo como madrina especial a Anahí de Cárdenas, quien atravesó un año difícil tras ser diagnosticada con cáncer de mama el 2019.

Los exfutbolistas Waldir Sáenz, Jayo Legario y Peter Arévalo también fueron parte del programa y analizaron la dura etapa que atraviesa Alianza Lima tras haber descendido a segunda división el pasado 28 de noviembre.

Brivio presentó a su invitada especial haciendo alusión a su lucha contra “esta terrible enfermedad llamada cáncer”. La actriz, que venció este mal hace más de un mes y tocó el campanazo como lo hacen los pacientes que logran superarlo, fue calificada por el conductor como “una motivación para muchos”.

“En realidad fue una motivación bien egoísta, porque lo hice para mí, porque estoy acostumbrada a dialogar a hacer terapia, y he aprendido que cuando nos sentimos abrumados, ansiosos y estamos como una tetera a punto de hervir, si uno habla y verbaliza lo que está sintiendo saca el problema de adentro suyo”, señaló De Cárdenas.

EL APOYO DE LA FAMILIA

Durante la entrevista, Anahí de Cárdenas recordó que tras su primera quimioterapia perdió cinco kilogramos. “No podía comer nada, no podía ver comida, el doctor me decía: ‘Come lo que quieras con tal que te alimentes, te necesito fuerte’”, contó.

En ese sentido, la actriz de “Aj Zombies!” recalcó la importancia del apoyo familiar en esta situación espinosa. “Mi familia ha sido mi roca, en realidad todo lo que he podido hacer es gracias a ellos, mis amigos también quienes han estado allí animándome”, aseveró.

Como se recuerda, “Más vale tarde” es el nuevo programa de Mathías Brivio y se emite por Latina televisión de lunes a jueves después de “90 noche”.