Melissa Paredes afirmó que siempre se encuentra "conectada" con su esposo Rodrigo Cuba. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes se encuentra pasando por un buen momento al formar parte del elenco de la telenovela “Dos hermanas”, la nueva producción de Michelle Alexander recientemente estrenada por América Televisión.

Sin embargo, la actriz se encuentra lejos de su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, quien se encuentra en México debido a que actualmente juega para el Atlético Zacatepec. Pese a la distancia, Paredes afirmó a Trome: “Nos amamos y por más que estemos lejos nos apoyamos”.

La exchica reality recibió un arreglo floral del popular ‘Gato’ Cuba luego del debut de “Dos hermanas”. “Felicidades, amor. Este es el inicio de otro éxito en tu carrera. Estamos orgullosos de todos tus logros. Te amo demasiado. PD: Te estaré siguiendo desde México”, decía la dedicatoria que acompañó esta sorpresa.

De acuerdo con Paredes, Cuba le brinda soporte en todo momento. “Él estuvo viendo el estreno de la novela a través de América TvGo. Siempre está conectado conmigo, es bonito sentir el apoyo de tu esposo por más lejos que esté”, aseguró.

Aunque la también modelo suele viajar al país azteca para visitar a su pareja, dijo al mencionado medio que estas visitas se verán reducidas por temas laborales. “Pero por ahí me podré dar mi escapadita. Mi esposo viene en mayo, tiene vacaciones, ojalá que llegue para el ‘Día de la Madre’”, señaló.

SOBRE "DOS HERMANAS"

“Dos hermanas” es el nuevo melodrama de América Tv y Del Barrio Producciones, cuyo estreno fue el miércoles 4 de marzo a las 9:30 de la noche. El proyecto dirigido por Michelle Alexander promete convertirse en el favorito de la familia peruana.

“La historia es parte de lo que nos sucedió a los peruanos. Debemos recordar siempre que nuestro país pasó por una etapa de violencia. Y tenemos que hacerlo porque debemos trabajar para que no vuelva a suceder”, contó Alexander, durante la conferencia de prensa en la que presentó al elenco de “Dos hermanas”.

Para Melissa Paredes, quien antes protagonizó “Ojitos hechiceros", la nueva novela es “muy fuerte y bonita”, por lo que aseguró “les encantará”. “Es increíble ver el cariño del público, el interés por tu trabajo. Me parece algo que no tiene precio y lo agradezco muchísimo. Me muero por ver la historia”, añadió.

“La mayor (Paredes) tiene como objetivo de vida encontrar a su hermana. Vamos a ver su lucha infatigable. Y al lado de eso, es una madre de familia, como muchas en el Perú, de un barrio donde las mujeres son las jefas del hogar, que sacan adelante a sus hijos”, contó Alexander sobre el personaje de ‘Meri’, que interpretará Melissa.