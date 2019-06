Stephanie Valenzuela dijo sentirse una de las favoritas de "El artista del año". | Fuente: GV Producciones

Stephanie Valenzuela se había mantenido en silencio luego de que el actor Lucho Cáceres se negara a compartir el escenario con ella en "El artista del año", por considerarlo una "falta de respeto" a su trayectoria. La modelo se refirió brevemente al tema en la última gala.



Si bien dijo que prefería no hablar al respecto, se mostró feliz por el apoyo que recibió del público. "He sentido el apoyo de muchas personas y eso es bonito. Con eso me quedo. ¡Adelante hasta levantar la copa!", comentó la también cantante.

Como se recuerda, Magaly Medina se solidarizó con ella y Gisela Valcárcel cuando Lucho Cáceres rehusó la invitación a "El artista del año". "Siempre ha sido grosero, patán, absolutamente irrespetuoso con las mujeres. Debería besar el suelo que pisa Gisela Valcárcel porque ella lo rescató y lo trajo a su programa cuando estaba sin chamba", manifestó la conductora de "Magaly TV: La Firme".

Stephanie Valenzuela dijo sentirse favorita en el 'reality' de la popular 'Señito' por sus altos puntajes y porque nunca ha caído en sentencia. "He llegado 'invicta' a la final. Sé que muchos no apostaban por mí, pero he dado una gran sorpresa", indicó.

Magaly Medina criticó la actitud de Lucho Cáceres. | Fuente: Archivo

RUMBO A LA FINAL

Natalia Salas, quien logró 73 puntos, y Sandra Muente, quien además de cantar sorprendió al público bailando marinera, pasaron directamente a la gran final de "El artista del año".

El sentenciado de la noche fue nada menos que Mario Hart, quien no estuvo presente y envió en su reemplazo a Manolo Rojas. Pablo Heredia, junto a él, también obtuvo un bajo puntaje por tercera semana consecutiva.

Cabe recordar que este es el segundo programa de "El artista del año" sin la exparticipante Susan Ochoa, que renunció. El programa le envió una carta notarial por incumplimiento de contrato.