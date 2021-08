“La Voz Perú”: Daniela Darcourt se quiebra con una presentación al recordar a su abuelo

Durante la presentación de Thony Valencia, del equipo de Eva Ayllón, Daniela Darcourt derramó algunas lágrimas al recordar a su abuelo con la canción “Y cómo es él” de José Luis Perales. | Fuente: Instagram

Un momento emotivo se vivió en la última edición de los knock outs de “La Voz Perú”, previo a los conciertos en vivo, y tuvo como protagonista a la cantante salsera y entrenadora del programa Daniela Darcourt. Durante la presentación de Thony Valencia, del equipo de Eva Ayllón, Daniela recordó a su abuelo, fallecido hace 14 años, al escuchar el tema “Y cómo es él”, interpretado por el participante.

“Yo soy muy sentimental, creo que he sido la más llorona de la competencia, eso no se vale, pero es real. La canción de Alexis (Pazos) tuvo que ver con mis procesos de enamoramiento. La has hecho tuya, como hace mucho no la escucho, tan real. Luego llegó el momento de Thony (Valencia) y esa canción me hace acordar a mi abuelo”, comenzó contando.

Así, Darcourt contó cómo el tema se relaciona con su abuelo y el especial lazo que tenía con él. “Hace 14 años (desde que falleció su abuelo, creo que yo no conozco el amor de verdad y me has arrancado el corazón del pecho porque he imaginado que me la estaba cantando mi abuelo”, dijo.

EVA AYLLÓN PROPONE A CHRISTIAN YAIPÉN COMO COACH

Durante las últimas emisiones de "La Voz Perú", nuevas figuras de la música se sumaron para apoyar a los entrenadores. Entre ellos, destacó el cantante de cumbia Christian Yaipén, quien dio su soporte a Eva Ayllón en la selección de los mejores equipos.

Después de una batalla de canto entre los concursantes Ciané Siverio y Thony Valencia, la cantante criolla consideró tan valiosos los aportes del líder del Grupo 5 que, el pasado 21 de julio, sugirió que en la próxima temporada se sume a los 'coaches' del programa.

"Me ha ayudado mucho. No es por nada, a mí no me tienen por qué hacer caso, pero creo que, de tener la oportunidad de estar en 'La Voz', este señor [Christian Yaipén] debería estar en una silla", señaló Eva Ayllón.

El pedido de la ganadora de un Latin Grammy se sumó, así, a las solicitudes que desde redes sociales vienen haciendo los seguidores de "La Voz Perú", quienes exigen la inclusión de Christian Yaipén entre los miembros del jurado.

