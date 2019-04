Magaly Medina no saldrá al aire este 17 de abril. | Fuente: Instagram

La conductora Magaly Medina pidió disculpas a sus seguidores porque este 17 de abril no aparecerá en pantallas. El motivo es que se realizará una cobertura especial por el fallecimiento del expresidente Alan García.

La popular 'Urraca' comunicó el cambio a través de sus historias de Instagram. "Debido a la trágica noticia sobre la muerte del expresidente Alan García Pérez, se emitirá una edición especial de noticias en el horario de 'Magaly TV: La firme'", explicó Magaly para luego pedir disculpas por su ausencia.

El regreso de Magaly Medina a la televisión no ha sido la más cálida. En su estreno, en enero, alcanzó un promedio de 8,3 puntos de ráting y se ubicó en el octavo puesto de los programás más vistos, según cifras de Ibope Time. Desde entonces, las cifras han ido bajando hasta alcanzar 3,7 puntos de ráting en abril.

La competencia directa de "Magaly TV: La firme", en la actualidad, son las ficciones "De vuelta al barrio" y "Sres Papis" (que rondan los 20 puntos de ráting) y la televenola "Amor de familia" (que también registra los dos dígitos).

LAS CRÍTICAS DE MAGALY MEDINA

El actor Aldo Miyashiro salió en defensa de Ethel Pozo luego de las críticas de Magaly Medina a su forma de conducir en el programa de fin de semana "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

"No he escuchado las críticas de Magaly, pero Ethel me parece una magnífica conductora. Cuando yo voy a 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' me divierto muchísimo. Ha construido una química muy especial con Yaco (Eskenazi)", dijo en entrevista con el diario Ojo durante la presentación de "Señores Papis", la nueva serie que protagoniza.

Hace unos días, Magaly Medina criticó la forma de conducir de Ethel Pozo y la comparó con su madre, Gisela Valcárcel comentando que ella solo está en televisión por su mamá. "Solo porque tienes un nombre y un apellido que te vincula con Gisela has conseguido la conducción del programa. Yo no te hubiera contratado por nada del mundo", acotó.