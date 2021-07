Maricarmen Marín regresará a “Mujeres al mando” luego de dos meses de descanso médico

Luego de dos meses de ausencia, Maricarmen Martín volverá a la conducción del programa matutino “Mujeres al mando”. Esto se hizo conocido tras la publicación de un video promocional de Latina.

Thais Casalino, co-conductora del espacio publicó el reel en su cuenta de instagram, que promete que Maricarmen Martín regresa a la televisión “con más de una sorpresa”. Se sabe que la también cantante sufrió una lesión en la columna en el mes de mayo que la obligó a tomar descanso médico.

“Todos comentaban su ausencia por eso ella regresa con más de una sorpresa. Maricarmen Marín en vivo. Este lunes a las 9 a.m. en ‘Mujeres al mando’”, se escucha en el avance.

Maricarmen Marín regresará a “Mujeres al mando” luego de dos meses de descanso médico

Separación de la televisión

Cabe mencionar que en el mes de mayo, Maricarmen Marín anunció vía redes sociales que se alejaría de la televisión por problemas en su salud ya que tuvo una lesión en la espalda.

“Pensé que me iba a recuperar en pocos días, pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien. Es por eso que no me verán algunos días en ‘Yo Soy’ y ‘Mujeres al mando’”, publicó en aquel momento.

Tras ello, la conductora de televisión Magaly Medina señaló que uno de los motivos de la separación temporal de la cantante serían por un posible embarazo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que iniciaron la literatura universal.