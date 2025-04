Jesús Barco reacciona tras confesión de Melissa Klug de que él "no es el amor de su vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melissa Klug remeció la farándula local luego de responder 20 preguntas en El valor de la verdad el último domingo, 30 de marzo. En una de las preguntas, la popular 'Blanca de Chucuito' fue consultada si considera a su actual pareja Jesús Barco "el amor de su vida".

Al respecto, la empresaria de 37 años contestó con un rotundo: "No". Del mismo modo, explicó que ya había conversado con el futbolista peruano al respecto y que él sabía que sus amores son sus hijos.

"Los amores de mi vida son mis hijos. Él (Jesús Barco) es el amor en mi vida, en esta vida en la que estoy formando una familia hermosa, él es mi amor", comenzó diciendo Klug a Beto Ortiz, conductor del mencionado programa.

En ese sentido, recalcó que había acordado con Jesús Barco que ambos se considerarían "el amor de su alma". "Nosotros no somos el amor de nuestras vidas. Nosotros decimos que somos el ‘amor de mi alma’", explicó.

De igual manera, Melissa Klug señaló que está contenta en su relación con Jesús Barco, con quien piensa casarse pronto. "Él es el amor de mi vida en estos momentos, no de mi vida completa", señaló.

Jesús Barco y Melissa Klug confirmaron que se casarán por civil este 2025. | Fuente: Instagram (jesusbarcob)

Jesús Barco reacciona tras revelaciones de Melissa Klug

Jesús Barco reaccionó luego de conocerse las revelaciones de Melissa Klug en El valor de la verdad. El actual jugador de Santos F.C. usó sus historias de Instagram para compartir este lunes un post con un mensaje para comenzar bien su rutina.

"Lunes, iniciando nueva semana con la bendición de Dios", se lee en el post del exjugador de Sport Boys deslizando que sigue adelante y restándole importancia a lo dicho por Melissa Klug de que no lo considera "el amor de su vida".

Días atrás, el deportista difundió en Instagram el emprendimiento de productos de belleza de Melissa Klug. Posteriormente, compartió un contundente mensaje de reflexión mostrando una imagen de pesas y un gimnasio. "Si no crees en ti mismo, nadie lo hará por ti".

Cabe recordar que Jesús Barco decidió cerrar sus redes sociales luego de que Pamela López afirmara que Melissa Klug mantenía un vínculo amoroso con su todavía esposo Christian Cueva el año en que ella tenía un romance con el bailarín Ítalo Valcárcel.

Ahora, Barco, quien mantiene una relación sentimental con Klug desde el 2020, activó otra vez su cuenta personal de Instagram mostrando las fotos al lado de su prometida y su pequeña hija Cayetana.

Melissa Klug respondió 20 preguntas en El valor de la verdad y se llevó 25 mil soles. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Melissa Klug confirma que se casará con Jesús Barco este 2025

Melissa Klug confirmó que se casará con Jesús Barco este 2025. Klug aseguró que viene planificando su boda civil con el futbolista de 28 años, quien confesó haberle pedido la mano a su pareja con el fin de formalizar sus cinco años de relación.

En ese sentido, Klug señaló que está en medio de los preparativos de su matrimonio, pero descartó como fecha el último 3 de febrero, día de su cumpleaños.

"Sí, nos casamos este año, pero la fecha no es la que están especulando. Estamos planificando (…) No (será en febrero), será más adelante y ando en los preparativos porque será una boda que reunirá a nuestras familias para celebrar un momento especial de nuestras vidas.”, declaró.

Por otra parte, Melissa Klug ratificó que ya no piensa tener más hijos asegurando que está conforme con su familia. “No, ya no más. Me quedo con mis seis hijos, mis nietas. En este momento estoy viviendo uno de los momentos más bonitos de mi vida”, manifestó la modelo en entrevista con Trome.

Jesús Barco se pronuncia tras las confesiones de Melissa Klug en El valor de la verdad.Fuente: Instagram (jesusbarcob)

