A sus 42 años, Olga Zumarán ya había sumado suficientes méritos en su carrera como modelo, con una destacada participación en el Miss Perú 1981, de donde salió ganadora. Sin embargo, aquel 2002, decidió explorar otra faceta: convertirse en actriz, gracias a la teleserie "Mil Oficios".

En la recordada producción televisiva de Efraín Aguilar, donde compartió roles con Adolfo Chuiman y Aurora Aranda, la exreina de belleza se sumó al elenco bajo el papel de Eva Olazo, mamá de Giannina y Carola, las recordadas 'chicas terremoto'.

La decisión de Olga Zumarán de interpretar a la pareja de Renato Reyes estuvo motivada por su esposo, confeso seguidor de "Mil Oficios". "Allí Sandra Arana y Vanessa Jerí hablaban de su mamá, pero nunca aparecía. 'Tú puedes ser la mamá', me decía. Él ya se había proyectado y hasta me había dado el papel", dijo en una ocasión a El Comercio.

De este modo, la modelo se comunicó con Efraín Aguilar para pedirle un rol en la serie. El productor la citó y ella asistió con el papá de su hija. "Justo estaban buscando a la mamá de 'las terremoto'. Me prepararon durante un mes para poder actuar", sostuvo.

Sin embargo, al cabo de unas temporadas, Olga Zumarán debió abandonar el proyeto de manera repentina. ¿Qué fue lo que ocurrió ?

El adiós de "Mil Oficios"

Con un total de cuatro temporadas, "Mil Oficios" significó un éxito rotundo en la televisión peruana. Olga Zumarán, no obstante, debió retirarse debido a un padecimiento en sus riñones. "Me dio un cálculo renal, con náuseas, me atacó horrible", señaló.

Fue entonces que la ex Miss Perú 1981 debió pedir que la "saquen de la serie". "Me tomé un descanso de siete u ocho meses, se enfrió la cosa y ya no volví", señaló la actriz en la entrevista al mencionado medio.

Actualmente con 61 años, Olga Zumarán no está alejada de las cámaras. En los últimos años, también participó en otras teleseries de Efraín Aguilar, como "Así es la vida" y "Al fondo hay sitio"; la última de ellas fue "¿O besas o no besas?".

Asimismo, consiguió estar en boca de todos por su divertida participación en un comercial de televisión y, a la fecha, se desempeña como conductora de televisión. En el 2004, "Mil Oficios" llegó a su fin, pero muchos de los miembros de su reparto continúan vigentes en la pantalla chica.

