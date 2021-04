Mónica Cabrejos dio positivo al nuevo coronavirus, de acuerdo con un comunicado del programa "Al sexto día". | Fuente: Instagram / Mónica Cabrejos

La actriz, periodista y presentadora Mónica Cabrejos dio positivo a COVID-19, según confirmó el programa "Al sexto día" en un comunicado emitido a través de sus redes sociales.

"Nuestra conductora de 'Al sexto día', Mónica Cabrejos, ha dado positivo para COVID-19. Por ello, hemos tomado las medidas y protocolos de bioseguridad pertinentes establecidos por el Ministerio de Salud", se lee al inicio.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el espacio televisivo también dio a conocer en dicho mensaje que la conductora detallará su estado de salud durante "una edición especial" que se emitirá el próximo sábado 10 de abril.

Como se recuerda, tras varios años al frente de la conducción de "Al sexto día", Olenka Zimmerman fue reemplazada por Mónica Cabrejos en agosto de 2019. Desde entonces hasta la fecha, la conductora venía asumiento el reto de seguir adelante con el programa en medio de la pandemia.

Un ingreso polémico

El ingreso de Mónica Cabrejos a "Al sexto día" resultó polémica debido a la abrupta salida de Olenka Zimmerman. La propuesta de entrar al espacio, según comentó en su momento la autora de "Ni puta ni santa", fue hecha por el productor Renzo Madrid.

"Me llamaron por teléfono, ya me había comentado en algún momento Renzo. Hay que aclarar que a mí me llamaron, yo no me ofrecí. Yo estoy muy agradecida que me hayan confiado la responsabilidad", manifestó en agosto de 2019 al diario El Comercio.

En aquella oportunidad, Mónica Cabrejos manifestó que no tenía ninguna opinión en torno a la manera en que Zimmerman se fue del programa. "En realidad, cais nunca me fijo en el pasado, para mí 'Al sexto día' empieza desde que empecé en el programa", señaló.

