Coronavirus en Perú: Cuatro recomendaciones para cuidarte de la COVID-19 mientras vas a votar

Cada vez faltan menos días para las elecciones presidenciales y congresales del próximo 11 de abril, que se realizarán en medio de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, ante el aumento de casos de contagio, ¿cómo cuidarse del contagio?

Según la ONPE, se ha determinado que los adultos mayores, mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo voten entre las 7 a.m. y 9 a.m., mientras que el resto de la población en 10 turnos distintos desde las 9 a.m. hasta las 7 p.m. según el último dígito del DNI.

Asimismo, el médico intensivista Julio Cano señaló que la población debe cuidarse mucho más debido a la gran afluencia de gente que acudirán a las urnas este domingo. "Las acciones que ha impuesto el gobierno han sido necesarias; no obstante, es importante que la población no solo siga las medidas de higiene, sino también pueda reforzar el sistema inmune mediante una correcta alimentación para que se pueda hacer frente a cualquier tipo de virus", indicó.

Entre estas medidas, el especialista brindó cuatro recomendaciones para cuidarse de la COVID-19 mientras se acude a votar. A continuación, te las compartimos.

Noticia relacionada

Recomendaciones para cuidarse de la COVID-19 en los comicios

1) Utilizar equipo de protección personal

Al igual que los médicos, la población debe usar el equipo de protección al momento de salir a votar. Colocarse la mascarilla cubriendo nariz y boca al igual que el protector facial es de vital importancia, sobre todo en lugares de gran aglomeración, para evitar el contagio del coronavirus.

2) Seguir las medidas de higiene

Lavarse las manos con agua y jabón constantemente, puede prevenir la propagación de infecciones de una persona a otra. Es ideal realizar esta acción durante 20 segundos antes y después de: tocarse los ojos, tocar la mascarilla, entrar y salir de un lugar público, tocar un artículo que otras personas hayan manipulado, etcétera.

Noticia relacionada

3) Fortalecer el sistema inmune a través de suplementos alimenticios

Este sistema es la defensa natural de nuestro cuerpo contra las infecciones. Debido a esto, nuestra dieta diaria debe ser balanceada; se recomienda incluir suplementos alimenticios con propiedades antivirales y que contengan ingredientes naturales como el regaliz, el cual contiene ácido glicirricínico, sustancia que disminuye la replicación de los virus en un estadio temprano. Estos suplementos los podemos encontrar en plantas naturales y también en VIUSID.

4) Mantener la distancia social

La COVID-19 se propaga, principalmente, entre personas que están en contacto cercano por un periodo prolongado. La transmisión ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y las gotitas de su boca o nariz se expulsan al aire y son inhaladas por personas cercanas. Por eso, es importante mantener una distancia de 2 metros y utilizar el equipo de protección para evitar cualquier contagio.

El especialista también recalcó que los cuidados deben darse desde casa, sobre todo en la alimentación. “Es importante seguir las medidas de seguridad que las autoridades han diseñado para estas elecciones, pero recordemos que la forma más segura de enfrentar esta y otras enfermedades es a través del sistema inmune, por eso la importancia de reforzarlo a través de la alimentación, actividad física y suplementos alimenticios", finalizó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Puedo contagiarme o contagiar de Covid 19, luego de vacunarme?