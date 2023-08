Natalia Salas y Ricardo Rondón regresan a 'El Gran Chef Famosos' para celebrar los 100 programas

El Gran Chef Famosos se mantiene como uno de los programas más vistos de la televisión peruana, llegando a ocupar el primer lugar de las preferencias durante el fin de semana. Y este jueves, 24 de agosto, no será la excepción; pues formato culinario celebra sus ‘100 programas' con sorpresas e invitados históricos.

Además de las ocurrencias del presentador José Peláez, las recomendaciones del jurado y el talento de los participantes; este episodio especial traerá de regreso a la cocina de los ganadores de sus dos temporadas: Natalia Salas y Ricardo Rondón.

"Cuando empezamos esto, no imaginé que íbamos a hacer el episodio 100... Esta es una oportunidad para mirar atrás y ver todo el maravilloso viaje que ha sido El Gran Chef Famosos, un programa lleno de vivencias, de momentos especiales y de tantísima conexión con el público", comentó Peláez.

Sin embargo, la llegada de los campeones gastronómicos no será la única sorpresa de la noche. Pues en el reciente avance promocional se observa que los participantes: Milene Vasquez, Sirena Ortiz, el ‘Loco Wagner’, Leslie Stewart y Santi Lesmes prepararán platos de las ediciones pasadas, como la tradicional 'papa rellena'.

"Es un episodio donde recordaremos muchos momentos que han ocurrido a los largo de estos 100 episodios. Creo que los fanáticos de El Gran Chef Famosos lo van a disfrutar muchísimo porque hacemos varios guiños a la cultura y al lenguaje, que sin querer, hemos creado en este programa", añadió el conductor.

El pasado, 22 de agosto, Armando Machuca, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Beatriz Martínez 'La Herbolaria del Pueblo' se enfrentaron en una noche de eliminación en la tercera temporada de El Gran Chef Famosos. Sin embargo, solo uno se despidió del programa de cocina.

Fátima Aguilar fue la segunda eliminada de la tercera temporada

El primer plato que tuvieron que preparar fue 'Corazón de pollo saltado con papas dorado y crema de rocoto'. Fue Armando Machuca quien se llevó el beneficio de tener los langostinos limpios que le servirá para el segundo reto: Fideuá de mariscos.

No obstante, el platillo no fue del total agrado de los jueces de El Gran Chef Famosos, no obstante, tuvieron que escoger el que menos gustó. La primera salvada fue Milene Vásquez, pero le aconsejaron que debe tener más cuidado al cocinar mariscos. Los que siguen en competencia son Armando Machuca y Beatriz Martínez. Por ende, Fátima Aguilar fue eliminada.

"Es alucinante pasar de televidente a participante. No solo es cocinar, yo me dedico a algo totalmente diferente. Me siento emocionada de haber tenido algún nivel de éxito en este proceso. Soy capaz de filetear un pescado y hacer cosas nuevas. Me gustó haberme puesto en este reto. No es solo cocinar sino es ponerse a prueba uno mismo, esto me emociona mucho. He entregado todo lo que podía, sé que puedo dar más", comentó la periodista entre lágrimas.

"Tienes capacidades para la cocina, solo tienes que entrenar un poco más, es cuestión de que te lo propongas", mencionó Giacomo Bocchio. "Tu mamá te ha enseñado cosas y está orgullosa, entrena, la vida te va a dar otra oportunidad", agregó Nelly Rossinelli. "Te encontraré en los pasillos, practica en casa y da todo de ti, te deseo lo mejor en ese aprendizaje", finalizó Javier Masías.