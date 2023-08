'El Gran Chef Famosos' vs '¿Cuál es el verdadero?': ¿qué programa lideró el rating el sábado?

El sábado 19 de agosto hubo una nueva batalla por el rating en la televisión peruana entre los dos programas más vistos. Por segunda semana consecutiva, El Gran Chef Famosos logró el primer lugar (9.6) y en su reciente emisión, los jurados, el conductor y los participantes recibieron regalos en unos niños.

Al recibir los regalos, los tres jueces no pudieron contener la emoción y expresaron unas emotivas palabras. No obstante, fue Javier Masías quien se quebró sin poder terminar de agradecer a la pequeña. “Se ha dibujado en una mesa con un plato de ceviche. Creo que este soy yo criticándole el plato”, sostuvo el crítico sin poder seguir y mostrando un cartel con la frase “Gracias por todo” para luego ser consolado por sus compañeros.

Sorprendentemente, el segundo puesto en el rating no lo ocupó su competencia directa sino Los milagros de la rosa (8.9). El tercer lugar fue para ¿Cuál es el verdadero? (8.2) y cuarto lugar, El reventonazo de la Chola (6.6).

Cabe resaltar que esta es la segunda vez que El Gran Chef Famosos supera en rating al espacio conducido por Adolfo Aguilar y al de Ernesto Pimentel.

Los programas más vistos del sábado 19 de agosto

1. El Gran Chef Famosos: 9.6 puntos

2. Los Milagros de la Rosa: 8.9 puntos

3. ¿Cuál es el verdadero?: 8.2 puntos

4. El Reventonazo de la Chola: 6.6 puntos

5. JB en ATV: 5.1 puntos 5.9

6. El Jirón del Humor: 4.3 puntos

Giacomo Bocchio y su paso en El Gran Chef Famosos

Giacomo Bocchio se volvió más popular por El Gran Chef Famosos y considera que es un arma de doble filo, porque pierdes el anonimato. "Eso es algo valorado, la gente no se da cuenta de lo importante que es pasar por desapercibido. Voy menos al mercado, me gusta el trato con la gente, no me cuesta decir 'no' a una foto o video, pero a veces no tengo mucho tiempo, así que voy poco. Trato de cumplir con todos y trato de ser cercano", comentó.

Conociendo más a los personajes de la televisión que no saben nada de cocina, se sorprendió de que no sepan ni hacer arroz. “La tecnología nos ha doblegado y la mayoría usa olla arrocera. Es algo básico y este pasar tiempo con gente no tiene noción de eso, me ha hecho dar cuenta que debo tener un formato de técnicas básicas para cocinar. En mis videos procuro dar con detalle las recetas, pero empezaré desde cómo poner una tabla para que no se mueva por toda la mesa”, indicó.

Por otro lado, Giacomo Bocchio consideró que los participantes de El Gran Chef Famosos, que tienen un oficio como actores como Natalia Salas o Ricardo Rondón, o músicos, como Mauricio Mesones, "tienen un compromiso con su artesanía, se involucran en el aprendizaje, los que no tienen ese nivel de disciplina son los que más les cuesta, también hay un componente mental", dijo a RPP Noticias.