"Voy a volver, esto no termina": Rocky Belmonte es eliminado de 'El Gran Chef Famosos'

‘El Gran Chef Famosos’ inició sus noches de la eliminación en la tercera temporada este jueves 17 de agosto. En esta ocasión fue Rocky Belmonte quien tuvo que dejar el reality culinario al no satisfacer el paladar de los jueces: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Es así como el recordado conductor de televisión se convirtió en el primer eliminado de esta nueva etapa de ‘El Gran Chef Famosos’. No obstante, recalcó que volverá en algún momento y que no será el fin de su participación.

“Esto continúa para mí. En algún momento, vamos a ver qué pasa, por lo pronto me voy, pero me voy contento y feliz. Los voy a estar siguiendo. Muchas gracias por la oportunidad (…) Voy a volver. Bueno me eliminaron, estuve estos días aquí, pero no me voy a ir pronto. Voy a volver, esto no termina”, manifestó Belmonte.

Cabe resaltar que, en esta noche de eliminación, Milene Vásquez fue la primera en salvarse. Seguidamente lo hizo Jossi Martínez, quien se mostró sorprendido por la decisión del jurado. Del mismo modo, Beatriz Martínez, conocida como ‘La Herbolaria’, también se quedó en la competencia.