La participante brasileña Brenda Carvalho consiguió su pase directo a la final de "Reinas del Show" luego de dar una serie de presentaciones destacadas en la octava gala del show, que se vivió bajo una temática de terror alusiva al Halloween. Isabel Acevedo también fue otra seleccionada para el cierre de temporada del programa.

Disfrazada de Samara Morgan, la protagonista de la cinta "El aro", la concursante se presentó al inicio del espacio televisivo en un bailetón grupal, y después, en un número a solas, tuvo como refuerzo a Pedro Ibáñez mientras bailaba al ritmo de la canción "In da getto".

Su siguiente presentación fue acompañada de la salsa "Timbalero" y, por último, cerró la noche con el sencillo "La bilirrubina" de Juan Luis Guerra en un baile de diferentes intensidades. Tras conocer su pase a la final de "Reinas del Show", dijo en diálogo con la prensa que al principio pensó que la sentenciada era ella.

"Pero todo bien, es parte del juego. No veo el show, porque estoy concentrada en la cantidad de baile que tenemos. Yo solamente quería bailar y divertirme y hacerlo bien", señaló.

En cuanto a su baile salsero, Brenda Carvalho apuntó que, pese a preferir una samba, ella puede adaptarse al ritmo que le pongan en la pista. "No reclamo. Si me hubieran entregado cumbia, bailaría cumbia. Estamos en Perú, la gente escucha salsa y con todo el respeto del mundo bailaré salsa", indicó.









Vania Bludau y Gabriela Herrera sentenciadas

Cada vez más cerca del cierre de temporada. "Reinas del Show" realizó su semifinal el 30 de octubre con presentaciones que pusieron en aprietos a más de una participante; esta vez, a Vania Bludau y Gabriela Herrera, que pasaron a sentencia y tendrán que enfrentarse para competir en la gran final.

Durante la octava gala, la conductora Gisela Valcárcel anunció que Herrera "deberá batirse a duelo" con Bludau a fin de conseguir un cupo en la última emisión del programa. "Solo una de ellas estaría en la última ronda, de todas maneras", sentenció.

Asimismo, la presentadora dio a conocer que Brenda Carvalho e Isabel Acevedo deberán alistarse para poner todo de sí el próximo sábado 6 de noviembre. "Bailan durante las dos horas de la próxima semana Brenda Carvalho e Isabel Acevedo, prepárense para los tres bailes", dijo.

Por último, Gisela Valcárcel precisó que la próxima emisión de "Reinas del Show" empezará a las 10 p.m., pues el sábado que viene se transmitirá la Teletón.

