¿Rodrigo González será el conductor de nuevo programa matutino que competirá con "Mujeres al mando"? | Fuente: Composición

En medio de la disputa legal entre Rodrigo González y las presentadoras Karen Schwarz y Cathy Sáenz, el exconductor de "Válgame Dios" sería el nuevo jale para conducir un programa en ATV.

Precisamente, 'Peluchín' estaría a la cabeza de un nuevo programa matutino que competirá con "Mujeres al mando", espacio conducido por las conductoras antes mencionadas y quienes recientemente denunciaron a González de maltrato contra la mujer.

El mencionado canal de televisión publicó un video presentan a sus principales figuras (Juliana Oxenford, Magaly Medina, Andrea Llosa y Drusila Zileri), además, anunciaron que tendrán un nuevo conductor.

"A este Poker de A le hacía falta un Joker”, dice la voz en off del video. Asimismo, presentaron una imagen de un naipe con bufón utilizando una barba muy parecida a la de Rodrigo González.

Además, los rumores de que 'Peluchín' formaría parte de ATV toman fuerza, luego de su rencuentro con Magaly, el cual terminó con baile incluido.

LAS DENUNCIAS CONTRA 'PELUCHÍN'



Rodrigo González acudió a la comisaría de Monterrico, en Surco, tras la citación policial por las denuncias en su contra presentadas por las conductoras de “Mujeres al mando”, Karen Schwarz y Cathy Sáenz, y por la gerente de Latina, Susana Umbert.

A su salida, el popular ‘Peluchín’ aseguró que no ha violentado a ninguna de las denunciantes y que, por el contrario, estarían atentando contra su derecho a la libertad de expresión y de opinión que realiza en sus redes sociales.

“Yo solo tengo un Instagram, una plataforma de entretenimiento, y por donde mi gente quiere que la lleve. Si no te gusta, no entras. ¿Dónde está el acoso? Tu tienes que buscarme, seguirme, y convertirte rodriguista”, expresó el conductor, según cita el diario Trome.



“No me he sobrepasado (con sus comentarios). Más bien, estoy callándome lo que pienso. Por supuesto que es un ataque a la libertad de expresión (las denuncias). En nuestro país nos encanta la chapa. En ‘El wasap de JB’, por ejemplo, ponen apodos de ‘mudo’, 'caballo loco’, entonces todos deberíamos sentirnos ofendidos. La señora cree que me puede callar, cree que sigue siendo la jefa. No, mi amor, eso no va a pasar”, añadió.

Asimismo, se refirió a sus enfrentamiento con las presentadoras de “Mujeres al mando”, Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

“Mosca muerta es una persona que va con una actitud ante la vida, camuflada de lo que realmente es ¿Eso te parece una ofensa? En estos días ha quedado demostrado que la chapa la tiene bien puesta”, dijo Rodrigo González sobre el apodo que le puso a Karen Schwarz.

“La chusca, es recontra chusca. ¿qué quieres que te diga? Es una persona ordinaria de mal gusto. Hay un grupo humano que empatiza con mi opinión y si van y le dicen 'chusca’ es algo que yo no puedo controlar. Si está en TV y considera que es algo fuertísimo que no puede controlar, entonces que se quede donde siempre estuvo, que es en la producción de programa reality”, puntualizó ‘Peluchín’ sobre Cathy Saénz.