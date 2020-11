Sonaly Tuesta renunció a IRTP tras conducir "Costumbres" por 20 años. | Fuente: Andina

En una serie de renuncias al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), este 13 de noviembre, Sonaly Tuesta decidió anunciar que no seguiría más frente al programa “Costumbres” que venía transmitiéndose por el canal estatal TV Perú.

“Siempre he defendido mi programa 'Costumbres' ante cualquier amenaza que pudo haber aflorado en estos 20 años. Me fajé en el tema porque consideré que tenía que pelear desde adentro por un espacio a favor de los pueblos del Perú, de su tradición, de su saber, de su emprendimiento, de su talento. Basé mi trabajo en mis propios objetivos y compromisos, al margen de los gobiernos de turno y con la esencia del principio: hablar del Perú a través de la gente”, escribió en su comunicado a través de su cuenta de Facebook.

En el mismo mensaje, la reconocida comunicadora explicó que las razones por las cuales renunció al icónico espacio televisivo de viajes se deben a la actual crisis política producida por la decisión del Congreso de vacar a Martín Vizcarra de la Presidencia y designar a Manuel Merino de Lama.

“Hoy, la situación es distinta: un gobierno ilegítimo, sin equilibrio de poderes, con la libertad de expresión respondida con el uso desproporcionado de la fuerza, con interferencias en la línea periodística del canal estatal para sacar de pantalla esas voces que no se quieren escuchar. Se ha quebrado la democracia. Hay cosas que no son negociables. Es por eso, que he decidido renunciar al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP)”, concluyó.

Siempre he defendido mi programa Costumbres ante cualquier amenaza que pudo haber aflorado en estos 20 años. Me fajé en... Publicado por Sonaly Tuesta en Viernes, 13 de noviembre de 2020

RENZO MAZZEI RENUNCIA A IRTP

Renzo Mazzei Mancesidor renunció este viernes al cargo de Gerente de Prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), tras denunciar un intento de censura a la cobertura de TVPerú sobre las manifestaciones contra el Gobierno de Manuel Merino.

A través de una carta enviada a Eduardo Guzmán Iturbe, presidente del IRTP, Mazzei indicó que su decisión responde a la renuncia del Consejo Directivo del IRTP ante la nueva ministra de Cultura, María del Carmen de Reparaz.

Además, de su preocupación por el intento de la cobertura informativa de TVPerú ante las manifestaciones sociales el pasado 10 de noviembre, cuando recibió una llamada de una persona allegada al presidente Manuel Merino, con la directiva de que se deje de informar sobre las protestas.

“El 10 de noviembre, tras la juramentación del señor Manuel Merino de Lama como Presidente de la República, recibí la llamada de un colaborador de confianza de dicha autoridad, que trabaja con él desde el Congreso, para solicitarme que el canal dejara de informar sobre las protestas que en ese momento se transmitían en vivo por la señal del canal del Estado”, sostuvo Mazzei en su carta.