Mauri Stern y Tony Succar se amistaron tras pelea en "Yo Soy". | Fuente: Instagram

Mauri Stern y Tony Succar dejaron atrás las diferencias en “Yo Soy”, luego de haber protagonizado una discusión por el uso de auto-tune para el imitador de Bad Bunny. En la más reciente emisión del programa, los miembros del jurado decidieron pedir perdón sobre el fuerte intercambio de palabras.

“Yo amo a mi querido Mauri”, expresó el productor peruano a su compañero. “Pido disculpas si te ofendí de alguna manera. Solo quiero decir que tengo un compromiso muy importante con el talento peruano porque son mis hermanos y yo quiero que tengan todas las herramientas posibles para que suenen lo más cercano posible al artista original, indicó.

Al respecto, el exintegrante de Magneto respondió al comentario con unas palabras de cariño hacia Succar: “Yo te quiero mucho, Tony. Eres como un hermano incondicional para mí y nunca me voy a ofender. Cuando me ofenda siempre lo vamos a confrontar como lo hicimos ayer”.

“Tuvimos un debate positivo y creo que llegamos a un buen lugar”, agregó Stern luego de haberle enviado un mensaje por las redes sociales. “Siempre el cariño y la amistad antes que cualquier diferencia de trabajo. Tony Succar te veo más tarde para hablar y limpiar... no worries (no te preocupes). It’s a new day (Es un nuevo día)”, escribió en Instagram.

¿POR QUÉ MAURI Y TONY DISCUTIERON?

Durante la emisión de “Yo Soy: Grandes Batallas” del pasado 5 de febrero, dos miembros del jurado, Tony Succar y Mauri Stern, protagonizaron una discusión al evaluar la presentación del imitador de Bad Bunny.

Todo empezó cuando el ganador de dos Latin Grammy sugirió que este concursante utilice auto-tune, un procesador de audio que le ayuda a enmascarar errores en su canto, debido a que es una herramienta comúnmente utilizada en el género urbano.

“No puedes llegar a sonar como él [Bad Bunny] sin esta herramienta”, opinó Succar. Pero esta posición no convenció a su colega Mauri Stern, quien decidió poner el punto sobre las íes. “Pero estás en un concurso de imitación y el canto juega un papel importante, no puedes hacer eso”, replicó.

Succar, lejos de ceder, contra argumentó: “Mauri, tú no sabes qué es Auto-Tune, tú nunca lo has usado…”. Una sentencia a la que el mexicano respondió, airado: “¿De qué me hablas? No, no me insultes. Yo estoy hablando de un concurso en el que tiene que cantar afinado, y sí, el urbano usa eso en su producción, pero ¿cómo se te ocurre pensar que le vamos a meter Auto-Tune? No están en un estudio…”.