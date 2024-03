Anne Hathaway y Nicholas Galitzine muestran que no hay barreras para el amor en 'The Idea of You'

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine protagonizarán 'The Idea of You', o ‘La idea de ti’, una comedia romántica de Prime video donde interpretarán a una pareja peculiar que poco a poco se da cuenta de la atracción que tienen uno por el otro avivando la llama del amor entre ellos a pesar de la diferencia de edad.

Por su parte, Prime Video difundió el último miércoles el primer tráiler de 'The Idea of You' con la pareja contando a un grupo de chicas cómo se conocieron en un concierto en Coachella donde Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) va a cantar junto a su banda de pop haciendo gritar a varias fanáticas entre ellas Solene Marchand (Anne Hathaway).

Seguidamente, Hayes aparece en el trabajo de Solene solicitando “desesperadamente” unas obras de arte. Ambos van al almacén donde Solene tiene sus pinturas más llamativas provocando de inmediato el interés de Hayes de seguir visitándola.

Solene se da cuenta del talento de Hayes con el piano denotando en ambos una atracción inevitable. “Soy muy vieja para ti”, le dice Solene a Hayes, quien responde: “Tú no eres vieja” besándola y tocándole la cintura.

Finalmente, aparecen diversas escenas de la pareja disfrutando de salidas y viajes juntos conociéndose más y descartando la importancia de lo que digan los demás sobre su relación. Sin duda, una comedia que promete sacar más de una sonrisa.

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine protagonizarán 'The Idea of You'. | Fuente: Prime Video

'The Idea of You': fecha de estreno y elenco de actores

'The Idea of You', o ‘La idea de ti’, es una película de comedia romántica estadounidense dirigida por el director Michael Showalter basada en la novela del mismo nombre de Robinne Lee. El filme es producido por Amazon MGM y distribuida al streaming por Prime Video que fijo la fecha de estreno para el próximo 2 de mayo de 2024.

El drama de romance estará protagonizado por Anne Hathaway como Solène Marchand, una mujer de 40 años que se enamora poco a poco del joven músico Hayes Campbell, interpretado por el actor Nicholas Galitzine. El elenco de actores lo completan: Ella Rubin, Reid Scott, Jordan Aaron, Jaiden Anthon, Raymond Cham Jr, Annie Mumolo, Perry Mattfeld, entre otros.

Anne Hathaway, actriz ganadora del Oscar, estará en Prime Video en 'The Idea of You'. | Fuente: Prime Video

¿De qué trata 'The Idea of You'?

'The Idea of You', comedia romántica de Prime Video busca mostrar una relación peculiar entre una mujer soltera de 40 años con un joven músico mucho más joven que ella.

"Sophie, madre divorciada de 40 años, desafía el calor para ir con su hija a Coachella, después de que su padre cancelara su viaje con ella. Allí comienza un inesperado romance con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de la banda de chicos más popular del planeta, August Moon", se lee en la sinopsis oficial.

'The Idea of You', la comedia romántica de Prime Video, llegará al streaming el 2 de mayo de 2024.Fuente: Prime Video

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis