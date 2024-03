Estrella de 'Rebel Moon' dice sentirse "afectada" por críticas a la película de Netflix

Sofia Boutella no está nada contenta con aquellos medios y periodistas que criticaron Rebel Moon: la niña de fuego, la primera entrega de la icónica saga de ciencia ficción estrenada en Netflix en diciembre del año pasado y que marcó el comienzo de uno de los proyectos más ambiciosos de la popular plataforma con los largometrajes de acción intergaláctica dirigida por el reconocido director Zack Snyder.

En una entrevista con el portal de entretenimiento Vulture, la actriz y protagonista de Rebel Moon mencionó haberse sentido “afectada” luego de revisar las críticas contra el filme de Netflix donde ella interpreta a la intrépida guerrera intergaláctica, Kora.

“Siempre pensé que estaba completamente armada para aguantar esos golpes, y luego leí las críticas que cayeron sobre Rebel Moon y realmente me afectó”, declaró la joven artista sobre los cuestionamientos a la saga que busca estrenar su segunda parte el próximo 19 de abril.

“Voy a ser honesta al respecto. Siento que lo llevo por todos los que se preocuparon tanto por este proyecto, y eso es lo que me afectó. No es mi apariencia. En todo caso, he tenido mucha suerte y a la gente le gusta mi trabajo, pero la película fue criticada”, añadió.

Sofia Boutella dijo sentirse afectada por las críticas a 'Rebel Moon: la niña de fuego', de Netflix.Fuente: Netflix

Sofia Boutella: “Estoy orgullosa de haber sido parte de Rebel Moon”

Rebel Moon: la niña de fuego, se estrenó al streaming en la plataforma de Netflix el último 22 de diciembre generando gran expectativa entre los fanáticos de las películas de Zack Snyder (La liga de la justicia, El hombre de acero, 300).

Por su parte, Sofia Boutella encarnó a la protagonista Kora, una joven que lucha contra la opresión de los poderosos imperios galácticos y que recluta a combatientes para ir en contra del Mundo Madre.

"Realmente me afectó por todos aquellos que pusieron tanto corazón, lágrimas y sudor en este proyecto (...) Es difícil imaginar que algo sea demolido en esa medida. Estoy orgulloso de haber sido parte de esto, y si no hay más Rebel Moon, será una parte muy importante de mi vida que defenderé para siempre", resaltó la actriz a Vulture.

Actriz de ‘Rebel Moon’ resalta la segunda parte

Sofia Boutella resaltó su papel como Kora en Rebel Moon y recalcó que cada vez que ve la película queda impresionada por su trabajo y por el despliegue conseguido gracias al director Zack Snyder.

En ese sentido, adelantó sus sensaciones sobre Rebel Moon: The Scargiver, la segunda parte de la saga que llegará a Netflix el 19 de abril y que muestra a Kora siguiendo su lucha contra el imperio 'Mundo Madre'.

“En la película número dos, descubres algo sobre el pasado de Kora que para mí fue divertido, pero no supe cómo perdonar al personaje. ¿Cómo sigues viviendo contigo mismo? Ella carga con una culpa enorme, enorme, que necesitaba mostrarse”, sostuvo.

Sofia Boutella vuelve a interpretar a la guerrera Kora en 'Rebel Moon: The Scargiver'.Fuente: Netflix

