Bill Skarsgård regresa como el payaso Pennywise en nueva serie precuela de 'It'

Bill Skarsgård volverá como el payaso Pennywise en Welcome To Derry, la nueva serie precuela de It que será transmitida en Max en nueve capítulos. De acuerdo con información de Deadline, el actor, que interpretó al terrorífico personaje en la primera y segunda película, también estará como productor en el programa producido por Warner Bros.

El portal especializado en cine reveló que la serie también contará con Andy Muschietti, director argentino de las dos películas de It, como encargado de los cuatro primeros episodios. Del mismo modo, estarán en la producción Barbara Muschietti y Jason Fuchs, coproductor de la It: capítulo dos, de 2019.

"Ellos desarrollaron juntos la adaptación televisiva del clásico de terror de Stephen King, así como los otros productores de las películas, Roy Lee y Dan Lin", refiere el medio.

En ese sentido, Deadline precisa que Andy Muschietti tendrá el objetivo de "ampliar su visión” para poder adaptar a una nueva serie las dos películas que consiguieran juntos 1,170 millones de dólares en la taquilla mundial en cines.

Es así como Bill Skarsgård, quien también aparecerá en The Crow, Nosferatu, Locked y Emperor, se unirá a los actores Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk y James Remar.

Bill Skarsgård actuó como el payaso Pennywise en 'It', el 2017 y en 'It: Chapter Two', el 2019.Fuente: Instagram (billskarsgard_)

¿De qué trata la nueva serie de 'It' en Max?

La nueva serie de It todavía no cuenta con una sinopsis oficial. Por el momento, solo se sabe que la historia, escrita por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs basada en la novela It de King, será parte de una precuela. Es decir, años antes de la primera entrega en cines el 2017.

La película original, dirigida por Andrés Muschietti y escrita por Chase Palmer, Cary Fukunaga, y Gary Dauberman, fue la segunda adaptación de la novela homónima de King. Previamente, el libro fue adaptado a una miniserie de 1990.

"Cuando empiezan a desaparecer niños en el pueblo de Derry (Maine), una pandilla de amigos lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos", describe la sinopsis.

'It', la película de terror más taquillera de la historia

It se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia. El filme, estrenado en setiembre de 2017, logró recaudar más de 700 millones de dólares recibiendo excelentes críticas por la actuación, dirección y fidelidad a la novela de Stephen King.

El largometraje, producido por Warner Bros, se grabó con un presupuesto de 35 millones de dólares, siendo un éxito comercial, taquillero y cinematográfico. Por su parte, It: Chapter Two, estrenada en setiembre de 2019, logró obtener 473 millones de dólares.

'It' tendrá una nueva precuela de terror en Max con nueve capítulos.Fuente: New Line Cinema

