"Película 'El cuervo' debe permanecer como legado de Brandon Lee", afirmó cineasta original

El cuervo está a la espera de lanzar su nuevo remake protagonizado por Bill Skarsgard y bajo la dirección de Rupert Sanders. El último 14 de marzo, la película dio a conocer su primer tráiler oficial donde el conocido actor del payaso ‘Pennywise’ en saga de ‘It’ aparece como Eric Draven, el hombre fantasma que comienza una serie de asesinatos en venganza de una banda que mató a su prometida Shelly (FKA Twigs).

De acuerdo con información de ComicBookMovie, difundida por el portal CBR, el adelanto sorprendió por los más de 53 mil ‘No me gusta’ que recibió el primer día de su difusión en YouTube. Del mismo modo, se conoció que en las últimas horas la cifra negativa subió a 78 mil impresiones dejando solo 56 mil ‘Me gusta’ lo que demostraría el rechazo de los fanáticos por la película.

Al respecto, Alex Proyas, director original de El Cuervo de 1994, se pronunció en su cuenta oficial de Facebook dando a conocer sus reacciones por este nuevo largometraje que busca hacerle honor a Brandon Lee, hijo de Bruce Lee y actor original de la película que falleció a causa de un disparo accidental en el set de grabación el 28 de marzo de 1993.

"Realmente no me alegra ver la negatividad sobre el trabajo de ningún compañero cineasta. Estoy seguro de que el elenco y el equipo realmente tenían buenas intenciones, como todos lo hacemos en cualquier película. Así que me duele decir algo más sobre este tema, pero creo que la respuesta del fan dice mucho", expresó el cineasta de 60 años.

En ese sentido, Proyas recalcó, una vez más, que la película The Crow debe permanecer como "un legado" de Brandon Lee y no buscar nuevas adaptaciones. "The Crow (El cuervo) no es solo una película. Brandon Lee murió haciéndolo, y fue terminado como testimonio de su brillantez perdida y trágica pérdida. Es su legado. Así es como debe permanecer", enfatizó.

Remake de ‘The Crow’ busca dar tributo a Brandon Lee

Anteriormente, el director Rupert Sanders recalcó que la adaptación de El cuervo no busca sustituir el clásico de culto protagonizado por Brandon Lee, y que por el contrario, el objetivo es hacerle un tributo en su honor a más de 30 años de su deceso.

"Brandon Lee era una voz original y creo que siempre será sinónimo de The Crow y espero que esté orgulloso de lo que hemos hecho y de cómo hemos recuperado la historia. Su alma está muy viva en esta película. Hay una verdadera fragilidad y belleza en su versión del Cuervo, y creo que Bill Skarsgard se siente como un sucesor de eso", declaró en una entrevista en Vanity Fair.

'El cuervo': fecha de estreno, sinopsis y elenco de actores

El cuervo espera estrenarse el próximo 7 de junio en Estados Unidos para luego llegar a las salas de cine de Latinoamérica, incluido el Perú. El filme seguirá, básicamente, la misma trama de sus antecesoras: The Crow (1994), The Crow: City of Angels (1996), The Crow: Salvation (2001) y The Crow: Wicked Prayer (2005).

“Las almas gemelas Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinadas cuando los demonios de su oscuro pasado los alcanzan. Al tener la oportunidad de salvar a su verdadero amor sacrificándose, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando los mundos de los vivos y los muertos para arreglar las cosas equivocadas", describe la sinopsis.

Bill Skarsgard y FKA Twigs protagonizarán la nueva versión de The Crow. El elenco de actores lo completan: Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn, David Bowles, Paul A Maynard, Sami Bouajila, Jim High, y Jordan Bolger.

