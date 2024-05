Nueva película de Five Nights At Freddy’s ya tiene fecha de estreno en cines: ¿cuándo es?

Five Nights At Freddy’s 2 ya confirmó su fecha de estreno en cines. Por medio de un post en Instagram, publicado por el estudio Blumhouse, se conoció que la secuela de la película de terror, basada en el popular videojuego, llegará a la pantalla grande el próximo 5 de diciembre de 2025.

"Reloj de vuelta dentro", se lee en la publicación con la fecha anunciada junto con el cartel de Freddys Fazbear's Pizza, donde las animatrónicas asesinan a sus visitantes.

Ni Blumhouse ni Universal Pictures han dado a conocer la trama oficial de la nueva película de Five Nights At Freddy’s. Tampoco se sabe si el filme seguirá contando con el mismo elenco. No obstante, Blumhouse compartió el nuevo slogan: "Cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez no habrá segundas oportunidades".

Cabe resaltar que, Five Nights At Freddy’s se convirtió en la película más taquillera de Blumhouse recaudando 297 millones de dólares en taquilla a nivel mundial luego de su estreno el 27 de octubre de 2023.

La película de terror sobrenatural, dirigida por Emma Tammi, se ubicó entre los 20 proyectos más taquilleros del 2023 siendo el largometraje en el género de terror —basado en videojuegos— con la mejor ubicación en el portal de cine, Box Office Mojo.

Elizabeth Lail y Josh Hutcherson en la película Five Nights At Freddy's, estrenada el 2023.

Josh Hutcherson confirmó secuela de Five Nights At Freddy’s

A comienzos de este 2024, el actor Josh Hutcherson, protagonista de la película como el guardia Mike Schmidt, confirmó el desarrollo de la nueva secuela de Five Nights At Freddy’s.

Según informó Variety, Josh Hutcherson, quien participó en el circuito de prensa de la película The Beekeeper, reveló que la secuela de Five Nights At Freddy’s venía concretando su historia para iniciar las grabaciones próximamente.

“Sé que ahora mismo están en el proceso de concretar la historia (de una película de Five Nights At Freddy’s) y quieren comenzar lo antes posible (…) Obviamente, los fanáticos son increíbles y están incondicionales. Para mí, ser parte de esto fue genial y fenomenal”, declaró Hutcherson.

Seguidamente, el actor de 31 años expresó su sorpresa al ver la gran conexión que tuvo Five Nights At Freddy’s con el público de las salas de cine.

"No creo que nadie, ni siquiera de nuestro lado, esperara que realmente conectara como lo hizo. Me muero por volver al set. Emma Tammi, nuestra directora, estuvo fantástica y fue un mundo muy divertido en el que jugar. Estoy emocionado de ver qué harán a continuación”, agregó.

Five Nights At Freddy's recaudó 297 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Five Nights At Freddy’s rompió taquilla en Perú y Latinoamérica

Five Nights at Freddy’s, basada en el popular videojuego de terror creado por Scott Cawthon, se volvió la película de terror con mayor recaudación de taquilla en el Perú y Latinoamérica luego de estrenarse el último 26 de octubre, de acuerdo con información difundida por el filme en redes sociales.

El largometraje pudo reunir a más de 132 mil espectadores en su primer día de su lanzamiento en las salas de cine siendo una de las más vistas por los fanáticos de la franquicia que no dudaron en disfrutar del ambiente tenebroso del videojuego.

La película, producida por Blumhouse, no solo tuvo gran en nuestro país sino también a nivel internacional siendo la cuarta de mejor apertura mundial para un largometraje de terror el año pasado.

Según reportes de Blumhouse, diversos fanáticos en todo el mundo asistieron a ver la película a los cines vestidos como los personajes Freddy, Chica, Foxy, Bonnie y Cupcake con el objetivo de crear un ambiente de terror y una vivencia más real del videojuego.

