'El cuervo' revela primeras imágenes de su remake con Bill Skarsgard y FKA Twigs

The Crow reveló las primeras imágenes de su nueva película protagonizada por Bill Skarsgard y FKA Twigs. Fue Lionsgate, productora y distribuidora del filme, que difundió en sus redes sociales tres fotografías de los actores mostrando avances de algunas de las escenas de la nueva versión de El cuervo, recordada película de 1994 interpretada por el fallecido Brandon Lee.

Dichas instantáneas fueron publicadas en Instagram este miércoles 28 de febrero, anunciando en cada foto la fecha de estreno del remake de The Crow para el 7 de junio de este 2024 y con la frase: “¿Hasta dónde irías?”.

En la primera fotografía se puede ver a Bill Skarsgard como el personaje del rockero oscuro Eric Draven, conocido como ‘El cuervo’. El actor de 'Pennywise' de It luce el torso desnudo con tatuajes encima y colocándose una casaca negra mientras se mira al espejo. Además, tiene el rostro maquillado de blanco con los ojos y la boca delineados de negro como el personaje.

Otra imagen muestra a Bill Skarsgard como Eric Draven, esta vez sin maquillaje y con ropa colorida, acompañado de FKA Twigs, actriz y cantante, quien interpreta a la asesinada Shelly Webster, novia de ‘El cuervo’. Ambos reflejan una escena romántica al lado de una fogata, por lo que se presume como una de las primeras escenas de la historia original.

Por último, aparece otra foto de Bill Skarsgard besando a FKA Twigs a través de una cortina blanca, demostrando el amor que ambos se tenían antes de ser asaltados por un grupo de pandilleros despiadados en su departamento.

'The Crow': dirección, producción y elenco de actores

The crow, basada en la serie de cómics original de James O'Barr, marcará el regreso de una de las películas más memorables de Hollywood recordada por la elogiada actuación de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, quien falleció de un disparo accidental en el set el 28 de marzo de 1993.

El nuevo remake de El cuervo será dirigido por el cineasta Rupert Sanders, quien trabajará de la mano con Lionsgate, industria que compró los derechos de la franquicia por “un acuerdo de ocho cifras”, según un reporte de Deadline en septiembre pasado.

Bill Skarsgard y FKA Twigs protagonizarán la nueva versión de The Crow. El elenco de actores lo completan: Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn, David Bowles, Paul A Maynard, Sami Bouajila, Jim High, y Jordan Bolger.

El guion de The Crow fue escrito por Zach Baylin y William Schneider. Mientras que en la producción están: Victor Hadida (Resident Evil), Molly Hassell (Terminal), John Jencks (Honest Thief), y los fallecidos Samuel Hadida (True Romance) y Edward R. Pressman (The Crow).

The Crow, o 'El cuervo', es una de las películas más memorables y góticas de Hollywood. | Fuente: Miramax

¿De qué trata la nueva película de ‘The Crow’?

La nueva película de The crow espera estrenarse el próximo 7 de junio en Estados Unidos para luego llegar a las salas de cine de Latinoamérica, incluido el Perú. El filme seguirá, básicamente, la misma trama de sus antecesoras: The Crow (1994), The Crow: City of Angels (1996), The Crow: Salvation (2001) y The Crow: Wicked Prayer (2005).

“Las almas gemelas Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinadas cuando los demonios de su oscuro pasado los alcanzan. Al tener la oportunidad de salvar a su verdadero amor sacrificándose, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando los mundos de los vivos y los muertos para arreglar las cosas equivocadas", describe la sinopsis.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis