¿'Chucky' tendrá cuarta temporada? Esto respondió el creador y director de la serie

En octubre de 2021, Don Mancini, el creador de Chucky (guionista de todas las películas y director de las tres últimas), presentó una serie centrada en el famoso muñeco pelirrojo, que actúa como continuación directa de las numerosas películas, siendo Cult of Chucky la última de ellas, estrenada en 2017.

Con tres temporadas ya emitidas y la última aún en curso con uno de sus capítulos más polémicos, el futuro de la serie no está claro, aunque ha logrado atraer a una buena cantidad de televidentes. En una entrevista exclusiva con The Direct, Mancini reveló que, por ahora, no hay garantías de una cuarta temporada. Sin embargo, se muestra optimista y, tras presentar el proyecto a la cadena, ahora la decisión está en manos de Syfy y USA Network.

"Hay muy poco que pueda decir al respecto", dijo al inicio. "No puedo contarles mi idea para la cuarta temporada, pero estoy emocionado al respecto. Ya la he presentado a la cadena. Así que crucemos los dedos porque me gusta hacer", señaló esperanzado sobre una posible continuación de Chucky.

Además, Don Mancini cree que, de llegarse a aprobar una continuación, sería recién en 2025. "Creo que será divertido y, de nuevo, otro giro inesperado en lo que hemos hecho hasta ahora. No conocemos el estado del programa todavía. Así que, de nuevo, crucemos los dedos para que nos renueven, ¿verdad?", acotó.

¿Por qué el reciente capítulo de Chucky generó polémica?

La escena del más reciente capítulo de la serie de Chucky se volvió viral en redes sociales el pasado viernes. En ella, el muñeco se comporta de manera inusual, alejada de sus típicos actos asesinos. ¿Qué sucedió?

Chucky es visto sentado en un sillón mientras recibe un beso en la boca por parte de Devon, uno de los jóvenes protagonistas. Luego, Jake, novio de Devon, aparece y queda impactado al presenciar a su pareja en una situación íntima con el muñeco asesino. Los que vieron la escena lo calificaron como “pedofilia”, pese a que el personaje en la serie es mayor de edad; mientras que otros cuestionaron a la productora por presuntamente promover la inclusión forzada.

En realidad, la escena muestra una alucinación del personaje Jake, quien se desmaya al ser poseído por el muñeco Chucky. Después, Devon intenta reanimar a su novio con RCP, pero Jake aparece en sus sueños transformado en el 'Muñeco diabólico'.

“Los productores de series ya no disimulan su intento de normalizar la pedofilia”, “Dejé de ver Chucky al momento que pasó de ser un asesino serial a un pedófilo interracial”, “Vale la pena recordar que Chucky está poseído por el espíritu de un asesino adulto”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es quién en la serie Chucky?

1. Zackary Arthur como Jake Wheeler

2. Alyvia Alyn Lind como Lexy Cross

3. Björgvin Arnarson como Devon Evans

4. Alex Vicent como Andy Barclay

5. Fiona Dourif, hija de Brad Dourif, como Nica Pierce

6. Jennifer Tily, quien interpreta a Tiffany Valentine, conocida como ‘la novia de Chucky’

