‘El conjuro: últimos ritos’: cómo y dónde ver en streaming el escalofriante final de la saga de Ed y Lorraine Warren

Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan por última vez como los investigadores paranormales más famosos del cine. La película ya está disponible en HBO Max.

Han pasado doce años desde que los Warren se consolidaron como referentes del cine de terror contemporáneo. Ahora, El conjuro 4: últimos ritos marca el cierre de la saga principal con un capítulo que conquistó la taquilla en todo el mundo en 2025. Meses después de su paso por cines, la película de terror del año ya puede verse desde casa.

En El conjuro 4, Vera Farmiga y Patrick Wilson retoman por última vez sus papeles como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Al elenco se suman Mia Tomlinson y Ben Hardy, quienes interpretan a Judy Warren y a su novio Tony Spera. La cinta está dirigida por Michael Chaves y producida por James Wan, creador de las dos primeras entregas, junto a Peter Safran.

¿De qué trata El conjuro: últimos ritos?

En este capítulo final, los Warren afrontan un nuevo y perturbador caso inspirado en la historia real de Jack y Janet Smurl, una pareja que aseguró que su hogar estaba dominado por una presencia demoníaca. La película recrea exorcismos, estallidos de luces, juguetes que cobran vida y un clima sangriento que conduce a la revelación del caso más oscuro de la pareja de investigadores.

En esta entrega, los famosos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, se enfrentan a su caso más perturbador.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Quiénes actúan en El conjuro: últimos ritos?

El elenco principal incluye a:

Vera Farmiga como Lorraine Warren

como Lorraine Warren Patrick Wilson como Ed Warren

como Ed Warren Shannon Kook como Drew Thomas

como Drew Thomas Mia Tomlinson como Judy Warren

como Judy Warren Ben Hardy como Tony Spera

como Tony Spera Steve Coulter como el Padre Gordon

como el Padre Gordon Victoria Paige Watkins como La Monja

como La Monja Guy Oliver-Watts como un médico

Michael Chaves cierra la historia de los Warren tras haber dirigido la tercera entrega de la saga, además de otros títulos como 'La monja II' (2023) y 'La maldición de La Llorona' (2019).Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué dijo la crítica sobre El conjuro: últimos ritos?

La película generó opiniones divididas entre la crítica especializada. En Rotten Tomatoes, el 65% de las 65 reseñas publicadas son positivas. En Metacritic, obtuvo 50/100 puntos según 20 críticas, lo que refleja una recepción mixta.

Medios como Screen Rant destacaron que la cinta equilibra terror y emoción, mientras que Collider resaltó la recuperación de la dinámica familiar que definió a la saga. En contraste, The Hollywood Reporter consideró que el desenlace carece de frescura y que la dirección de Michael Chaves no revitalizó del todo la franquicia.

'El Conjuro: Últimos ritos' nos sumerge en el aterrador caso que marcará el final de la saga.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Es el fin del universo de El conjuro?

Aunque El conjuro 4: últimos ritos marca el cierre de la saga principal, el director Michael Chaves dejó abierta la puerta a posibles nuevas historias dentro de este aterrador universo.

En entrevista exclusiva con RPP, Chaves —quien también dirigió El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021), La monja II (2023) y La maldición de La llorona (2019)— reveló que podría haber más por venir.

“Ojalá algún día podamos tener una continuación de La llorona”, le comentamos. A lo que él respondió: “Podría estar en camino. No quiero arruinar nada, pero tal vez se esté trabajando en eso”.

Vera Farmiga, Patrick Wilson y Mia Tomlinson forman parte del elenco.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cuándo se estrena El conjuro: últimos ritos en streaming?

Tras su estreno en cines en septiembre de 2025, la cuarta película de El conjuro llegó oficialmente a HBO Max el 21 de noviembre de 2025, permitiendo a los fanáticos ver el capítulo final —y más aterrador— de Ed y Lorraine Warren desde la comodidad de su hogar.

Mira el tráiler de El conjuro: últimos ritos a continuación...

