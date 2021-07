"Mr. Corman" y "See", los nuevos estrenos de Apple TV+ que llegarán en agosto | Fuente: Apple TV+

Apple TV+ anuncia el estreno de dos principales series para agosto de 2021. Ellas son “Mr. Corman”, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, y la segunda temporada de "See" que estarán disponibles el 6 y 27 de agosto, respectivamente.

“Mr. Corman” es la esperada serie de comedia creada, dirigida y protagonizada por el ganador del premio Emmy Joseph Gordon-Levitt, mientras que “See” continúa la historia de Baba Voss que deberá enfrentarse a nuevos personajes como el interpretado por Dave Bautista, Edo Voss.

Los dos estrenos de Apple TV+

“Mr. Corman”- Estreno 6 de agosto

La esperada serie original de Apple consta de 10 episodios y se estrenará a nivel mundial el viernes 6 de agosto de 2021 en Apple TV+. La serie debutará con los primeros tres episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal, todos los viernes.

Mr. Corman, interpretado por Gordon-Levitt, sigue los días y las noches de Josh Corman, un artista de corazón pero no de oficio. Enseña quinto grado en una escuela pública, su ex prometida lo dejó, y su amigo de la escuela se mudó con él. Así deberá sobreponerse a la ansiedad, la soledad y la creciente sospecha de que no es buena persona.

Es una comedia dramática con la que se puede identificar la generación contemporánea de 30 y tantos. Acompañan a Gordon-Levitt, Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall alias Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward y Hector Hernández. La serie marca el regreso a la televisión de Gordon-Levitt.





"Mr. Corman" debutará con los primeros tres episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal, todos los viernes.

“See” – Segunda temporada - 27 de agosto

“See” se ubica en un futuro lejano en donde la humanidad ha perdido el sentido de la vista. En la segunda temporada, Baba Voss se encuentra luchando para reunir a su destrozada familia y alejarse de la guerra y la política que lo rodean, pero cuanto más se aleja, más es atraído a los problemas, y la aparición de su hermano amenaza a su familia aún más.

Esta segunda temporada presentará a Dave Bautista como Edo Voss, el hermano del personaje de Jason Momoa, Baba Voss. Los acompañan los actores Eden Epstein, Tom Mison, Hoon Lee, Olivia Cheng, David Hewlett y Tamara Tunie.

“See” ha sido una de las series favoritas desde que se estrenó en Apple TV+ en noviembre de 2019. La serie presenta a un elenco y equipo que son ciegos o de baja visión y ha sido honrada por su representación de los discapacitados visuales, ganando el Sello de autenticidad de la Fundación de la Familia Ruderman en 2020.

La segunda temporada de "See" presentará a Dave Bautista como Edo Voss, el hermano del personaje de Jason Momoa.

