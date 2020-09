"Watchmen", "Unorthodox", "Better Call Saul" y otras series nominadas a los Emmy 2020 están disponibles en diversas plataformas de streaming. | Fuente: Composición

Por primera vez en su historia, los premios Emmy 2020 se llevarán a cabo de manera virtual. Una salida a la actual pandemia de la COVID-19 por la que apostó la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos para continuar celebrando lo mejor de la pantalla chica.

Con 767 series y programas compitiendo por hacerse de un lugar en las más de 100 categorías de este galardón, los resultados fueron alentadores para Netflix, con 160 nominaciones, y su rival HBO, que alcanzó 107.

A la cabeza de las producciones nominadas se ubica “Watchmen”, con 26 nominaciones. Una larga ventaja frente a las otras que también luchan por llevarse premios, como es el caso de “Ozark”, “La maravillosa Sra. Maisel” y “Succesion”.

A pocos días de celebrarse el Emmy 2020, ¿en qué plataformas de streaming se pueden sintonizar las series en competencia? Aunque son muchas las categorías, a continuación te contamos dónde ver las candidatas en las categorías de mejor comedia, drama y miniserie.

¿DÓNDE VER LAS SERIES NOMINADAS?

MEJOR COMEDIA

Son un total de ocho las series nominadas a mejor comedia en los Emmy 2020 y la mayoría están disponibles en Netflix y HBO.

En la primera plataforma puede verse “Dead To Me”, “The Good Place” y “El método Kominsky”; mientras en la segunda, “Larry David”, “Insecure” y “Lo que hacemos en las sombras”.

Asimismo, en Amazon Prime está a la vista “La maravillosa Sra. Maisel”, mientras “Schitt’s Creek” puede seguirse en Movistar+ de España.

MEJOR DRAMA

En esta categoría, las ocho producciones que compiten pueden hallarse en hasta cuatro plataformas distintas.

“The Handmaid’s Tale” (“El cuento de la criada”), por ejemplo, puede verse a la fecha en la plataforma de Fox y en el canal Paramount. En este canal también se transmimte “Killing Eve”. Mientras que “The Mandalorian” solo puede seguirse en Disney+, la plataforma llegará en noviembre a Latinoamérica, y “Succesion” se ve por HBO.

Netflix continúa a la cabeza. Y es que, entre su catálogo, están “The Crown”, “Ozark”, “Stranger Things” y “Better Call Saul”, el spin-off de la aclamada “Breaking Bad”.

MEJOR MINISERIE

Caracterizadas por su contundencia y brevedad, las miniseries nominadas a los Emmy 2020 son el reflejo de que HBO y Netflix reinan entre las plataformas de streaming.

“Watchmen” está disponible en el catálogo de HBO, mientras que los episodios de “Unbelievable” y “Unorthodox” pueden hallarse en Netflix. “Little Fires Everywhere” se acaba de estrenar en Amazon y “Mrs. America” llegará el 21 de setiembre por Fox Premium. Puede empezar la maratón.