'House of the Dragon' revela fecha de estreno de su segunda temporada en nuevo tráiler

House of the Dragon, la serie precuela de la icónica serie Games of Thrones, lanzó este martes su último tráiler oficial mostrando nuevas épicas escenas de drama y acción que saldrán a la luz tras la muerte del rey Viserys Targaryen en el final de la primera temporada, hecho que provocó una grieta inevitable en la dinastía Dragón en la lucha para obtener el Trono de Hierro.

"El Targaryen que se sienta en el Trono de Hierro no es solo un rey o una reina. Es un protector del reino. Ahora me encuentro en una posición imposible", se le oye decir a la princesa Rhaenyra Targaryen en el inicio del video difundido por Max en YouTube y demás plataformas digitales. "El enemigo usurpó mi trono", puntualizó Rhaenyra, demostrando la desconfianza en las dos familias Targaryen.

Por otro lado, el príncipe Aegon Targaryen, quien heredó el trono, buscará vengarse de su hermana mayor Rhaenyra, así como de su tío, el príncipe Daemon Targaryen, quien insistirá en buscar la corona.

"La única esperanza del reino está en un líder lo suficientemente fuerte como para unirlo", sostiene Daemon. "Esta guerra debe terminar", menciona Alicent Hightower, la viuda del rey Viserys Targaryen.

Dragones lanzando fuego, castillos destruidos y ejércitos marchando aparecen en las escenas finales donde la guerra entre el clan familiar parece inevitable.

El seno de la Casa Targaryen continúa en disputas familiares por la corona.Fuente: HBO

House of the Dragon: Max confirma fecha de estreno de la segunda temporada

Tras concluir el tráiler, se confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de House of the Dragon, o La casa del dragón, para el próximo 16 de junio. La serie será emitida exclusivamente por Max y el servicio de streaming digital de HBO en Estados Unidos y Latinoamérica.

De acuerdo con el portal IMDb, esta segunda temporada de La casa del dragón contará con un total de 8 episodios que se estrenarán de manera semanal en Max desde el 16 de junio hasta al 4 de agosto.

Es así como los fanáticos podrán disfrutar de la segunda parte de la serie de televisión británica de fantasía, drama, romance y acción creada por Ryan Condal y George R. R. Martin para HBO.

House of the Dragon: trama, elenco de actores y novedades

La segunda temporada de House of the Dragon se centrará en la Danza de los Dragones, un conflicto sangriento por el Trono de Hierro entre Rhaenyra y Aegon Targaryen, respaldados por diversas casas, y por lo que se conoce del libro, los nuevos episodios prometen momentos intensos en la pantalla.

El reparto está conformado por Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Harry Collett (Jacaerys Velaryon), Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen), Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), Bethany Antonia (Baela Targaryen) y Ewan Mitchell (Aemond Targaryen).

Por otro lado, Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin y Abubakar Salim son los nuevos integrantes del spin-off de Game of Thrones.

