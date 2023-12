'House of the Dragon': primer tráiler de la segunda temporada desata la 'Danza de los Dragones'

HBO lanzó el primer tráiler de la segunda temporada de House of the Dragon, el spin-off de la exitosa serie Game of Thrones. El avance se estrenó de manera oficial durante la Comic Con Experience, un importante evento de entretenimiento en Latinoamérica.

De acuerdo con la crítica que reseñó la primera temporada, la trama, inspirada en la novela Fuego y Sangre de George R. R. Martin, se desvía en algunos puntos, pero ha sido bien recibida por aquellos que conocen la obra original.

¿De qué trata la segunda temporada de House of the Dragon?

La segunda temporada de House of the Dragon se centrará en la Danza de los Dragones, un conflicto sangriento por el Trono de Hierro entre Rhaenyra y Aegon Targaryen, respaldados por diversas casas, y por lo que se conoce del libro, los nuevos episodios prometen momentos intensos en la pantalla.

La producción, realizada en el Reino Unido, no se vio afectada por la huelga de actores en Hollywood, permitiendo que el rodaje continuara sin contratiempos. Por suerte, casi todo el reparto estelar está de regreso en la segunda temporada de House of the Dragon:

Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Harry Collett (Jacaerys Velaryon), Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen), Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), Bethany Antonia (Baela Targaryen) y Ewan Mitchell (Aemond Targaryen). Es posible que actores como Paddy Considine (Viserys Targaryen) y Steve Toussaint (Corlys Velaryon) aparezcan brevemente en flashbacks.

¿Qué personajes tendrán los nuevos actores de House Of The Dragon?

Cuatro nuevos actores se suman al elenco de House of the Dragon de cara a los nuevos episodios de la serie. Además, se sabe que esta temporada será más corta que la primera, con 8 capítulos en total.

Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin y Abubakar Salim son los nuevos integrantes del spin-off de Game of Thrones.

Simon Russell Beale encarnará a Ser Simon Strong, que en los libros figura como el castellano de Harrenhal, el encargado de la guardia del castillo más grande los 7 reinos.

Por su parte, Freddie Fox será Ser Gwayne Hightower, hijo de Otto Hightower, hermano de la Reina Alicent y tío del Rey Aegon, la Reina Helaena y el Principe Aemond, que en la primera temporada no habían aparecido en la trama.

Gayle Rankin interpretará a Alys Rivers, una sanadora y residente de Harrenhal que será importante para Aemond Targaryen a lo largo de la historia.

Por último, Abubakar Salim se podrá en la piel de Alyn of Hull, un marinero de la flota de Velaryon que sirvió en la campaña de Stepstones.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon?

La segunda temporada de House of the Dragon está programada para estrenarse en el primer semestre de 2024, siempre y cuando no haya contratiempos.