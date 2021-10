"What If...?" llegó a su final de temporada en Disney+. | Fuente: Marvel Studios

“What If...?” ha demostrado una vez más que el encanto de Marvel no solamente recae en sus rostros más famosos, sino que los personajes secundarios (y ahora principales) han desatado hasta un mayor interés de los fanáticos. En el último y noveno episodio, solo unos elegidos se verán frente a frente con Ultron en la batalla por salvar el Multiverso. [ALERTA DE SPOILERS]

¿Qué pasó en el capítulo 9 de 'What If...?'?

El final de temporada de “What If...?” nos plantea una situación sumamente complicada para El Vigilante, quien tendrá que intervenir por primera vez para resguardar el orden natural del Multiverso. De esta manera, convocará a Capitana Carter, Gamora, Killmonger, T’ Challa, Thor y Doctor Strange.

A todos ellos, a excepción de Gamora, los conocimos a lo largo de la serie animada y entendemos lo que viene detrás de ellos: historias de héroes, villanos, errores, aciertos y amores fallidos. El Vigilante los reúne, les explica el plan con ayuda de Stephen Strange, quien será una pieza clave para acabar con Ultron, y los nombra “Guardianes del Multiverso”.

Viajan a un planeta sin vida alguna y el Dios del trueno llama la atención del androide, que se ha convertido en un ser místico gracias al poder de las Gemas del infinito. Tras abrir un portal al universo de zombies y dejar al villano enfrentando a la Bruja escarlata en versión cadáver viviente, escapan a otro mundo.

"What If...?": La batalla por salvar el Multiverso en el final de temporada de la serie animada de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

Así aterrizan en un lugar completamente consumido por la destrucción y, de hecho, es el universo de donde se origina esta forma poderosa de la malvada inteligencia artificial creada por Tony Stark. Black Widow aparece en un momento y confirma ser la única sobreviviente, e inevitablemente se unirá al grupo para salvar el futuro del Multiverso.

Trabajan en equipo e intentan destruir las Gemas del infinito con la trituradora que lleva Gamora, sin embargo, esta táctica no funciona debido a que cada piedra mística es diferente en cada universo de Marvel y su poderosa herramienta no sirve fuera del suyo. Natasha Romanoff recuerda la flecha –con el virus de Arnim Zola– que guardó de Hawkeye y sabe que es su única esperanza.

Así mientras cada uno resistía ante los ataques de Ultron, la espía rusa utiliza el arco de Clint Barton para lanzar la flecha y da exactamente en el ojo del villano, por lo que, se infecta con la conciencia de Zola y deja de funcionar correctamente. A pesar de haber conseguido la victoria, Killmonger no está contento y decide tomar las Gemas del infinito para sí mismo.

Ultron, controlado por Arnim Zola, decide atacarlo y el otro responde, ocasionado una posible nueva batalla en el Multiverso, aunque ambos son capturados en una especie de prisión gracias a los poderes de Doctor Strange, quien tendrá que vigilarlos para siempre. Finalmente, cada uno de los involucrados en la pelea regresan al mismo tiempo del universo en el que fueron convocados, mientras que Black Widow es llevada por El Vigilante a un mundo que perdió a su Natasha original.

Escena post créditos de "What If...?". | Fuente: Marvel Studios

Escena post créditos de 'What If...?'

El capítulo 9 de “What If...?” tiene una escena post créditos centrada en Peggy Carter. Antes de despedirse de El Vigilante en el final de temporada, ella le pidió ser regresada a su tiempo (la Segunda Guerra Mundial) y poder reunirse con Steve Rogers, su gran amor. Sin embargo, él le dice que será necesitada en la actualidad.

Después de los créditos vemos cómo la Capitana Carter regresa a su misión con SHIELD y Black Widow le revela que han encontrado un contenedor en el barco que será de su interés. Cuando la heroína observa el interior se da con la sorpresa de que es la armadura de Hydra-Stomper y Natasha le confirma que hay una persona en el interior.

Por lo que se entiende, Steve Rogers viajó al tiempo moderno mediante el portal, aunque no está claro si fue capturado por Hydra en la Gran Guerra o qué sucedió. Se infiere que se mantuvo en estado criogénico, ya que para esta época ya tendría aproximadamente más de 90 años.

La segunda temporada de “What If...?” posiblemente nos brinde una respuesta a lo que sucedió con este personaje. De momento, no se conoce cuándo llegarán los próximos episodios a Disney+, pero está claro por las declaraciones de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, que sí habrá una nueva entrega.

