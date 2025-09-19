Jimmy Fallon pide el regreso de Jimmy Kimmel a la TV: "Mucha gente está preocupada de que nos censuren"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La manifestación se dio tras la cancelación del show por parte de la cadena ABC, luego de que Kimmel emitiera, el lunes, un monólogo en tono de burla y crítica hacia la reacción de los republicanos tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk la semana pasada.

"Estamos hablando de censura en los medios, es un precedente peligroso porque lo que se está diciendo es que un comediante no puede hacer una broma sobre el presidente", dijo a EFE Aimee Cink, una manifestante presente durante un plantón frente a la sede del programa de Kimmel en el paseo de las estrellas en Hollywood, Los Ángeles.

Cink sostenía una pancarta que decía: "Señales peligrosas de fascismo". Formaba parte del grupo de unas 20 personas que protestó durante varias horas en el lugar, como parte de las reacciones de indignación provocadas por el retiro del popular programa del comediante, conocido por su humor y sátira política.

La manifestante advirtió que "no se trata si nos gusta o no Jimmy Kimmel, o de si apoyamos o no a Trump, se trata de nuestros derechos y todos los merecemos".

Demócratas buscan investigar presiones a ABC tras cancelación del programa de Jimmy Kimmel

La protesta en Hollywood fue la segunda del día en California por la misma causa, en la mañana cientos de trabajadores del entretenimiento manifestaron frente a las oficinas de Disney, propietaria de ABC, por la cancelación del programa de Jimmy Kimmel.

Esta cancelación fue anunciada por ABC el miércoles por la noche, apenas unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazara en un pódcast con tomar medidas contra la cadena, incluyendo el retiro de sus credenciales, si no "castigaban" a Kimmel.

Esta tarde, un grupo de republicanos frenó una citación impulsada por demócratas, en la Cámara de Representantes, para que Carr acuda a rendir cuentas sobre sus "actos de presión", previo a la suspensión del programa.

Sobre Trump, Cink resaltó que "nunca hemos tenido un líder con un culto a la personalidad como el suyo y con seguidores tan devotos y radicales (...) esa es la semilla de los regímenes autoritarios, así comienzan".

La competencia de Jimmy Kimmel sale en su apoyo

El cese del programa de Jimmy Kimmel por un comentario sobre el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk ha unido a su hasta ahora competencia, que ha salido en su defensa y ha señalado, en palabras de Stephen Colbert, que "todos" son Kimmel.

"Esta noche todos somos Jimmy Kimmel", dijo Colbert en la apertura de su The Late Show.

Lo sucedido, según añadió, es una "censura flagrante". "Con un autócrata no puedes ceder ni una pulgada. Si ABC piensa que esto va a satisfacer al régimen son lamentablemente ingenuos", recalcó el presentador, cuyo programa dejará de emitirse en mayo de 2026 tras una decisión que la cadena CBS justificó por razones puramente financieras y que el presidente, Donald Trump, celebró.

Jon Stewart, que normalmente se pone al frente de The Daily Show solo los lunes, volvió a la antena el jueves de manera extraordinaria para presentar un 'late-night' "completamente renovado y aprobado por el gobierno".

Lo hizo desde un escenario repleto de adornos, emulando el Despacho Oval de la Casa Blanca, que Trump ha cargado de ornamentos y decoración fastuosa desde el inicio de su segundo mandato el pasado enero.

Aparentemente nervioso, Stewart hizo un análisis adulador y servil de la visita que el líder republicano ha efectuado esta semana al Reino Unido, y también abordó el debate que ha surgido en torno a la libertad de expresión.

"Algunos detractores podrían argumentar que las preocupaciones de esta Administración sobre la libertad de expresión no son más que una maniobra cínica, un engaño endeble, una cortina de humo para ocultar una concentración de poder sin precedentes y una intimidación unitaria; carente de principios y fríamente opuesta a cualquier experimento de gobernanza en una república constitucional", dijo Stewart.

"Algunas personas dirían eso. Yo no, claro... A mí me parece estupendo", añadió.



Jimmy Fallon pide el regreso de Jimmy Kimmel

Seth Meyers, a su vez, advirtió que Estados Unidos está en un momento crucial de su democracia, que requiere que todo el mundo se una en su defensa.



"Me despierto cada día agradecido de vivir en un país que, al menos, dice valorar la libertad de expresión, y vamos a seguir haciendo nuestro programa como siempre lo hemos hecho: con entusiasmo e integridad", señaló en su Late Night with Seth Meyers.



El tono cómico, no obstante, no dejó de estar presente en su emisión. "Si alguna vez me han visto decir algo negativo sobre él (Trump), eso fue solo inteligencia artificial. Me dicen que hay algunos videos míos en internet haciendo chistes sobre eso hace unos años. Obviamente son 'deepfakes' (ultrafalsos)", bromeó.



Jimmy Fallon se volcó igualmente en las amenazas que pesan sobre todos ellos. "Para ser sincero, no sé que está pasando. Nadie lo sabe, pero sí sé que Jimmy Kimmel es un sujeto decente, divertido y querido y espero que vuelva", dijo.



"Mucha gente está preocupada de que no sigamos diciendo lo que queremos decir o de que nos censuren, pero voy a cubrir el viaje del presidente al Reino Unido, como lo haría normalmente", apuntó, para luego hacer una lectura plena de halagos sobre ese desplazamiento, asegurando que a Trump se le vio "increíblemente guapo" y "con un pelo perfecto".



En su viaje de regreso de ese viaje de Estado, el líder republicano amenazó con retirar los permisos de emisión a las cadenas que le critiquen, asegurando que cuando se les concede un permiso no están autorizados a ir en su contra.

Donald Trump, entonces candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, visitó el programa de Jimmy Fallon en 2016.Fuente: Europa Press