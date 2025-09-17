'Camp Rock 3' con los Jonas Brothers: estreno, sinopsis, reparto y todo sobre la nueva película de Disney

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

'Camp Rock 3' reveló su producción con la actuación de los Jonas Brothers. | Fuente: Instagram (disneyplus)

Camp Rock 3 ya es un hecho. Disney dio a conocer este miércoles que la tercera película de la franquicia inició con sus primeras grabaciones con Nick, Kevin y Joe Jonas como principales protagonistas.

Los Jonas Brothers vuelven con sus recordados personajes de los hermanos Gray para un nuevo largometraje que recibió luz verde para su emisión en Disney Channel y Disney Plus, según confirmó Disney Branded Television en informes difundidos por Variety, Deadline y The Hollywood Reporter.

Eso no es todo. La industria también reveló el regreso de Demi Lovato como productora ejecutiva junto a los hermanos Jonas. “El rodaje comenzó esta semana en Vancouver”, afirmó la compañía en un comunicado.

Más temprano, el propio Joe Jonas compartió breves videos dando pistas de la producción de Camp Rock 3 sentado en una mesa junto a Kevin y Nick.

“Buenos días, campistas”, escribió. Del mismo modo, el cantante puso otro video donde deja ver el logo de Camp Rock haciendo sonar la canción This Is Me, tema cantado por Lovato. “Estamos muy cerca. Bienvenido de nuevo, Shane Gray”, sostuvo.

Por su parte, Disney Plus publicó en sus redes sociales el primer adelanto de la producción de Camp Rock 3 mostrando las cámaras, los micrófonos, el tablero y los escenarios donde se vienen grabando las tomas del largometraje con los Jonas Brothers.

“¡Camp Rock!”, grita Joe. “Es tan bueno estar de vuelta”, expresa Nick mientras se revelan las primeras tomas de producción con el logo de la película. “Es hora de regresar al campamento”, señaló Nick grabándose junto a sus hermanos dejando ver el primer póster de Camp Rock 3 mientras suena el tema Play My Music.

La cantante Demi Lovato estará en la producción de la nueva película de Camp Rock. | Fuente: Instagram (ddlovato)

¿Cuándo y dónde se estrenará Camp Rock 3?

Camp Rock 3 aún no ha confirmado su fecha de estreno. Disney reveló que la película se emitirá tanto en Disney Channel como en Disney Plus anunciando el inicio del rodaje con las primeras escenas. “¡Estamos de vuelta! Camp Rock 3 ya está en producción”, se lee en el post del video con la noticia.

¿De qué tratará Camp Rock 3?

La nueva película Camp Rock 3 será la secuela de Camp Rock 2: The Final Jam (2010) y Camp Rock (2008) siguiendo la temática de comedia adolescente y género musical de sus dos antecesoras.

“La historia retoma cuando Connect 3 pierde su actuación como teloneros de una importante gira de reunión y regresa a su querido Camp Rock para descubrir la próxima gran promesa. Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, lo que da lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances. Los nuevos campistas de Camp Rock incluyen a la audaz y decidida Sage (Liamani Segura) y a su tranquilo hermano Desi (Hudson Stone); la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack); el baterista con su propio ritmo Cliff (Casey Trotter); la reina de la coreografía Callie (Brooklynn Pitts); la intimidante influencer Madison (Ava Jean); y el chico malo del campamento Fletch (Malachi Barton)”, se lee en la sinopsis oficial.

Kevin, Joe y Nick Jonas será protagonistas de la nueva película Camp Rock 3. | Fuente: Instagram (jonasbrothers)

¿Quién es quién en el reparto de Camp Rock 3?

Disney dio a conocer al reparto de la película Camp Rock 3.

Joe Jonas como Shane Gray.



como Shane Gray. Nick Jonas como Nate Gray.



como Nate Gray. Kevin Jonas como Jason Gray.



como Jason Gray. María Canals-Barrera como Connie Torres.



como Connie Torres. Liamani Segura como Sage



como Sage Hudson Stone como Desi.



como Desi. Lumi Pollack como Rosie.



como Rosie. Malachi Barton como Fletch.



como Fletch. Casey Trotter como Cliff.



como Cliff. Brooklynn Pitts como Callie.



como Callie. Ava Jean como Madison.



como Madison. Sherry Cola como Lark.

¿Quién está en la dirección y producción de Camp Rock 3?

La película Camp Rock 3 será dirigida por Verónica Rodríguez (La Pijamada). El guion es escrito por Eydie Faye (La Pijamada). Además, la película es producida por Disney Branded Televisión.

La coreografía estará a cargo de Jamal Sims. Mientras que Tim Federle (High School Musical: el musical: la serie) será productor ejecutivo junto a: Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.

Disney reveló al elenco de su nueva película Camp Rock 3.Fuente: Instagram (disneyplus)

Películas de Camp Rock entre las mejores de Disney

Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) se encuentran entre las 10 mejores películas originales de Disney Channel de todos los tiempos y fueron el estreno de cine por cable número 1 en sus años de estreno, según Nielsen y Disney.

"Camp Rock es una parte importante del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, una narrativa vibrante y personajes que perduran en el corazón de los fans hasta el día de hoy”, declaró Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

Es así como el talento musical demostrado en la popular franquicia de Disney continúa impregnando la cultura pop luego de más de 15 años después de estrenar la primera película.

"Revivir (la franquicia) con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento clave, y estamos ansiosos por presentar este mundo a una nueva generación", señaló el ejecutivo de la compañía. ¿Camp Rock 3 será un nuevo éxito para Disney? Veremos.