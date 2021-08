Miranda Cosgrove revive "iCarly" desde su propia visión y con madurez

Casi diez años después de que terminara la serie infantil "iCarly" (2007-2012) su protagonista, Miranda Cosgrove, decidió no solo revivir la historia, sino reinventarla a través de sus nuevas experiencias personales y como productora ejecutiva de la segunda parte homónima.



"Empecé este programa cuando tenía 13 años. Cuando Nickelodeon me dijo que querían hacerme un programa y me contó la idea, fue un momento interesante en mi vida, nunca imaginé que sería una estrella", dijo este lunes a Efe la actriz en una mesa redonda virtual con medios latinoamericanos previo al estreno de la serie en la región.



En aquel entonces la actriz vivió la noticia con mucha novedad y sobre todo aprendizaje, pues aunque había sido parte de la serie "Drake & Josh" (2004), era una responsabilidad tener su primer papel protagonista.

El reto de Miranda Cosgrove

Sin embargo, su edad no le permitió involucrarse demasiado en el aspecto creativo de la serie y casi 10 años después se anima a revivir la historia desde su propia visión profesional.



"Soy productora ejecutiva del programa, estoy haciendo cosas que nunca hice en la serie original, pude hablar con los escritores antes para los guiones, ayude en el 'casting', estuve en la edición de los capítulos, cosas que nunca me imaginé que pudiera haber hecho antes", también respondió a Efe la actriz desde Los Ángeles (EE.UU.)



Pero Miranda de 28 años de edad, no solamente ha podido plasmar el aspecto profesional en esta segunda etapa de su personaje Carly Shay, sino que así como hace casi una década compartió con Carly diversos aspectos de su vida real, la actriz pretendía replicar este fenómeno.



"El primer beso, las primeras citas, tener la primera pelea con mis mejores amigos, todo eso lo viví a la par que Carly lo vivió, quería que eso pasara de nuevo aun cuando la serie fuera para adultos esta vez", dijo Miranda Cosgrove.

Fue precisamente el transportar la historia a la adultez uno de los retos más grandes de Miranda Cosgrove, pues tuvo que hacer un balance en el tono "tonto, absurdo y raro" que caracterizaba la serie, para que dejara de ser infantil, pero a su vez, mantener esa esencia y manejar contenido apto para todo el público.



Debido a ello, en la serie se hablan de temas incluyentes como la diversidad sexual, las nuevas concepciones de la familia, el matrimonio y los fracasos.



Miranda también confirmó que la serie, que fue estrenada este sábado por Paramount+ en Latinoamérica, tendrá una segunda temporada en donde buscará que más miembros originales de la serie se sumen esta nueva etapa de "iCarly".

(Con información de EFE)



NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.