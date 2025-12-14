‘Paradise’: el primer tráiler de la segunda temporada expande el misterio más allá del búnker

Disney+ lanzó el primer teaser de la nueva temporada de Paradise, el thriller político de ciencia ficción que promete expandir su historia más allá del búnker y revelar secretos que cambiarán todo.

El búnker fue solo el comienzo. Ese es el mensaje que deja el primer adelanto de la segunda temporada de Paradise, la serie de suspenso político y ciencia ficción, protagonizada por Sterling K. Brown, Julianne Nicholson y James Marsden, que regresa en 2026 con una apuesta mucho más ambiciosa y peligrosa.

Disney+ presentó el primer tráiler y póster oficial de la esperada segunda temporada, que se estrenará el lunes 23 de febrero en exclusiva en la plataforma. El lanzamiento llegará con tres episodios iniciales, seguidos de un nuevo capítulo cada semana.

Mira el tráiler de Paradise 2 a continuación...

¿De qué trata Paradise 2?

Xavier Collins (Sterling K. Brown) emprenderá una búsqueda desesperada por todo el mundo para encontrar a Teri (Enuka Okuma), mientras descubre cómo ha sobrevivido la humanidad durante los tres años transcurridos desde el evento conocido como El Día.

Mientras tanto, dentro de Paradise, la aparente calma comienza a resquebrajarse. Las consecuencias de lo ocurrido en la temporada anterior salen a la luz y nuevos secretos sobre el origen de la ciudad amenazan con destruir la frágil armonía de la comunidad.

¿Qué muestra el tráiler de Paradise 2?

Las imágenes dejan claro que el gran giro de esta temporada será la exploración del mundo exterior. Xavier se enfrenta a una verdad inquietante: el planeta fuera del búnker podría no estar tan desolado como se creía.

Esta revelación no solo redefine el misterio central de la serie, sino que abre la puerta a nuevas preguntas sobre la desaparición de Teri y el verdadero destino de la humanidad.

La serie da así un salto narrativo clave, ampliando su escala y elevando la tensión política, emocional y moral que la convirtió en una de las producciones más comentadas del año.

¿Quiénes actúan en Paradise?

Elenco principal:

Sterling K. Brown como Xavier Collins

como Xavier Collins Julianne Nicholson como Samantha Redmond

como Samantha Redmond Sarah Shahi como la Dra. Gabriela Torabi

como la Dra. Gabriela Torabi Nicole Brydon Bloom como la agente Jane Driscoll

como la agente Jane Driscoll Aliyah Mastin

Percy Daggs IV

James Marsden como el presidente Cal Bradford

Elenco recurrente:

Jon Beavers como el agente Billy Pace

como el agente Billy Pace Krys Marshall como la agente Robinson

como la agente Robinson Cassidy Freeman como la esposa del presidente Cal Bradford

como la esposa del presidente Cal Bradford Gerald McRaney como el padre del presidente Cal Bradford

¿Cuándo se estrena Paradise 2?

La segunda temporada de Paradise se estrenará el 23 de febrero de 2026 en Disney+. Mientras tanto, los fanáticos pueden volver a ver la primera temporada, que ya se encuentra disponible completa en la plataforma.

