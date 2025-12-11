‘Supergirl’ desata su lado más salvaje en un tráiler explosivo, desafiante y punk con Milly Alcock

La película llegará a los cines en junio de 2026, con Milly Alcock como la hija favorita —y la más irreverente— de Krypton, bajo la dirección de Craig Gillespie.

Más de cuatro décadas después de su debut cinematográfico —aquella vez con Helen Slater—, Supergirl vuelve al cine con una energía completamente distinta, o al menos eso es lo que adelanta su primer tráiler. Ahora es Milly Alcock quien toma el mando, guiada por el director Craig Gillespie, y lista para protagonizar un nuevo capítulo de la superheroína en junio de 2026.

Este miércoles, el primer póster reveló un tono audaz para esta versión de Supergirl, una vibra más punk que cualquier interpretación previa del personaje. Y el mensaje que lo acompañaba lo dejaba clarísimo: “Verdad. Justicia. Lo que sea”. Ahora, con el lanzamiento del teaser, DC confirma que esta Kara Zor-El es muy distinta a Kal-El… o, mejor dicho, a Superman.

Supergirl está basada en la miniserie de cómics Woman of Tomorrow, de Tom King, publicada en 2022. Ana Nogueira adapta el guion bajo la dirección de Gillespie, cineasta detrás de Cruella (2021) y Yo soy Tonya (2017). Alcock desarrolla ahora al personaje en su propia historia, tras haber debutado este año en una breve aparición en la película del Hombre de Acero.

La cinta forma parte del renovado universo DC que comenzó precisamente con Superman. El plan continúa con Clayface el próximo año y Man of Tomorrow en julio de 2027. Otros proyectos en desarrollo incluyen The Authority, The Brave and the Bold, Swamp Thing y una nueva película de Wonder Woman, también con Nogueira como guionista.

Mira el teaser tráiler de Supergirl a continuación...

¿Qué vemos en el teaser tráiler de Supergirl?

Este primer adelanto de dos minutos deja claro que el tono no tiene nada que ver con el optimismo del Superman de Gunn. Kara Zor-El no es la heroína que intenta salvar al mundo a pesar del mundo. Aquí es una nómada espacial que frecuenta bares, bebe, pelea… y sobrevive como puede.

Las imágenes abren con Krypto causando desastres en lo que parece ser la habitación de Kara. El perro deja caer una botella sobre el tocadiscos, que activa Call Me, el clásico de Blondie. La elección musical marca el espíritu desde el inicio: más sucio, más salvaje, más grunge. En el piso, un ejemplar del Daily Planet anuncia que Superman, su primo, salvó la ciudad de la explosión de un reactor.

“Hola. Soy Kara Zor”, escuchamos mientras la vemos sentada en un bar celebrando sus 23 años. “Será el mejor año de mi vida… aunque, seamos honestos, no es una vara muy alta que superar”, remata con ironía antes de tomar un trago.

Argo City, Ruthye y un vistazo a su destino

En esta aventura no estará sola. Conocemos a Ruthye Marye Knoll, la niña que será su compañera de viaje. “No sabía que alguno de ustedes seguía vivo. ¿Cómo fue perderlo todo en un día?”, pregunta ella. “No murieron en un día. Los dioses no son tan amables”, responde Kara.

El tráiler ofrece entonces un vistazo a Argo City, la ciudad natal de Kara en Krypton: el último pedazo del planeta que logró resistir un tiempo tras la explosión. Es un recuerdo clave para entender su carácter.

También vemos una nave aterrizando de manera accidentada. Entre peleas, persecuciones y caos, hay espacio para la emoción y para la comedia. Kara está en medio de un enfrentamiento cuando dos piratas espaciales le apuntan con lásers: “Okey… esto no parece que vaya a terminar bien… para ustedes”, dice con una sonrisa que anticipa el desastre (para ellos).

El adelanto cierra con el momento más esperado: Kara, ya enfundada en el traje clásico de Supergirl, elevándose desde la superficie y atravesando las nubes como una bala azul. Es un vuelo que se siente heróico. Y antes de desaparecer en el cielo, el teaser nos deja una línea que define su esencia y marca distancia con su primo: “Él ve lo bueno en todos. Yo veo la verdad”.

¿Quién interpreta a Supergirl?

Milly Alcock, actriz australiana nacida en 2000, alcanzó fama mundial como la joven Rhaenyra Targaryen en La casa del dragón. Su mezcla de vulnerabilidad, audacia e intensidad la convirtió en una de las revelaciones más destacadas de la televisión reciente.

Tras su salto a la fantasía épica, su carrera creció con fuerza, asegurando papeles protagónicos en grandes proyectos. Su elección como Supergirl en el relanzado Universo DC consolida su posición como una de las jóvenes figuras más prometedoras de Hollywood.

¿Quiénes actúan en Supergirl?

Además de Milly Alcock como Supergirl, el reparto incluye:

Matthias Schoenaerts como Krem of the Yellow Hills

como Krem of the Yellow Hills Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll

como Ruthye Marye Knoll David Krumholtz como Zor-El, padre de Kara

como Zor-El, padre de Kara Emily Beecham como Alura In-Ze

como Alura In-Ze Jason Momoa como Lobo



como Lobo Ferdinand Kingsley como Elias Knoll

¿Cuándo se estrena Supergirl?

Supergirl llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de junio de 2026. En Latinoamérica —incluido Perú— se estrenará un día antes: el 25 de junio.

