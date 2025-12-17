'Percy Jackson y los dioses del Olimpo 2': estreno, capítulos, reparto y todo sobre la nueva temporada en Disney+

Dos años después de su debut en el streaming, Percy Jackson está de vuelta. El joven semidiós regresa a Disney+ con la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, la serie inspirada en los libros de Rick Riordan. Walker Scobell, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri retoman sus roles en una nueva aventura cuyos primeros episodios ya pueden verse en la plataforma.
La historia arranca con una grave amenaza. La frontera mágica que protege el Campamento Mestizo ha sido dañada. Para salvarlo, Percy deberá embarcarse en una peligrosa travesía por el temido Mar de los Monstruos con una misión clara: rescatar a su mejor amigo Grover y recuperar el legendario Vellocino de Oro, el único artefacto capaz de restaurar la protección del campamento.
En el camino lo acompañan Annabeth, la aguerrida Clarisse y Tyson, interpretado por Daniel Diemer, su recién descubierto medio hermano cíclope, uno de los personajes más queridos por los fans gracias a la película de 2013. Mientras tanto, Luke y el titán Kronos avanzan con un plan que podría destruir no solo el Campamento Mestizo, sino también el Olimpo.
Mira el tráiler de la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo a continuación...
Producción y contenido extra
Creada por Rick Riordan y Jonathan E. Steinberg, la serie cuenta con Steinberg y Dan Shotz como showrunners y un equipo de productores ejecutivos que incluye al propio Riordan, Rebecca Riordan y James Bobin, entre otros.
Además, desde el 10 de diciembre, los fans pueden disfrutar del podcast oficial de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, una serie complementaria sin guion que ofrece acceso exclusivo al detrás de cámaras. Cada episodio del podcast se estrenará en Disney+ tras la emisión semanal de la serie.
¿De qué trata Percy Jackson y los dioses del Olimpo 2?
Tras la ruptura de la frontera protectora del Campamento Mestizo, Percy Jackson se embarca en una épica odisea por el Mar de los Monstruos para rescatar a Grover y encontrar el Vellocino de Oro. Acompañado por Annabeth, Clarisse y Tyson, Percy deberá enfrentar criaturas mitológicas, traiciones y decisiones cruciales para impedir que Luke y el titán Kronos cumplan su plan de destrucción.
¿Quiénes actúan en Percy Jackson y los dioses del Olimpo 2?
Elenco principal incluye a:
- Walker Scobell como Percy Jackson
- Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase
- Aryan Simhadri como Grover Underwood
- Charlie Bushnell como Luke Castellan
- Dior Goodjohn como Clarisse La Rue
- Daniel Diemer como Tyson
- Nick Boraine como Kronos
- Glynn Turman como Quirón / Mr. Brunner
También participan:
Lin-Manuel Miranda (Hermes), Jason Mantzoukas (Dionysus / Mr. D.), Virginia Kull (Sally Jackson), Adam Copeland (Ares), Toby Stephens (Poseidón), Timothy Simons (Tántalo), Kristen Schaal, Margaret Cho, Sandra Bernhard, entre otros.
Fecha de estreno y calendario de capítulos
La segunda temporada estrena episodios todos los miércoles en Disney+.
Calendario completo:
- Episodio 1 – Juego quemados con caníbales – 10 de diciembre de 2025
- Episodio 2 – Ataque de palomas demonio – 10 de diciembre de 2025
- Episodio 3 – Abordamos la Princesa Andrómeda – 17 de diciembre de 2025
- Episodio 4 – Clarisse lo arruina todo – 24 de diciembre de 2025
- Episodio 5 – Visitamos el spa y resort de C.C. – 31 de diciembre de 2025
- Episodio 6 – Nadie consigue el vellocino – 7 de enero de 2026
- Episodio 7 – Me hundo con el barco – 14 de enero de 2026
- Episodio 8 – El vellocino funciona demasiado bien – 21 de enero de 2026
¿Dónde ver Percy Jackson y los dioses del Olimpo 2?
Los primeros episodios de la segunda temporada ya están disponibles exclusivamente en Disney+, plataforma que también ofrece la primera temporada, las películas Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010) y Percy Jackson y el mar de los monstruos (2013), además del podcast oficial y especiales sobre la producción de la serie.