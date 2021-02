Falta poco más de un mes para el estreno del Snyder Cut. | Fuente: HBO Max

El "Snyder Cut", corte del director Zack Snyder para su "Liga de la justicia", tiene como fecha de estreno este 18 de marzo bajo la plataforma de HBO Max. Pese a la expectativa por ver este filme, el mismo solamente podrá ser visto en simultáneo en Estados Unidos, países nórdicos europeos, Europa Central, España, Portugal y parte de Asia (por ejemplo, en Latinoamérica la plataforma será lanzada en junio).

Esto ha dejado un mal sabor de boca a todos los fanáticos de los cómics y en general que esperan ver el "Snyder Cut". Ante este malestar, el cineasta Zack Snyder habló para un canal de YouTube brasilero y explicó por qué la "Liga de la justicia" no tendrá un estreno mundial en simultáneo.

"Todo ha estado fuera de mis manos, lamentablemente. No hubo precisamente un gran trabajo en lo que fue la distribución de la película. No sé por qué. No es que vea una especie de conspiración, no lo veo. Parte del problema es que nadie vio el filme venir", sostuvo el director del "Snyder Cut", en primer momento, al canal SnyderCutBR.

El "Snyder Cut" solo se verá en HBO Max

Además, también manifestó que hubo poco tiempo de preparación para las personas dedicadas al tema de la distribución de la cinta a nivel mundial.

"Creo que la forma normal en que las personas de Hollywood distribuyen las películas es cuando saben que las cintas ya están siendo trabajadas. Eso normalmente toma como dos años. Esto ha pasado solo en seis meses y considero que los tomó con la guardia baja. Cuando el filme recibió luz verde, al inicio no vi un sentido de urgencia o una preocupación de una demanda mundial, así como los distribuidores y personal de estudio", añadió.

Por último, el director le envió un mensaje a sus miles de fanáticos para que estos expresen sus demandas en relación con el lanzamiento del "Snyder Cut". Espera que la cinta se vea en todos lados.

"Lo que yo veo es que deben hacerle saber a sus operados locales y también a Warner y HBO Max que esto es importante para ustedes. Creo que es clave que se sepa esto de parte de los fans", finalizó.

