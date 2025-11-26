'Stranger Things 5': a qué hora se estrena la última temporada en Perú, Colombia y más países de Latinoamérica

La temporada final de Stranger Things llega por fin a Netflix. Revisa cuándo y a qué hora se estrenan los primeros episodios en Perú y prepárate para maratonear desde este fin de semana.

Llegó el día. Este miércoles, Netflix estrenará los primeros episodios de la última temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas de su catálogo. La expectativa es altísima: los avances prometen un desenlace épico para Eleven, Mike y el resto del grupo, con un cierre espectacular a la altura de su legado.

A lo largo de casi diez años, la producción ha roto récords de audiencia. Su cuarta temporada, por ejemplo, se consolidó como la serie en inglés más vista en la historia de la plataforma, mientras que la franquicia ya superó la barrera de los mil millones de horas reproducidas a nivel global.

"Lo que hace única a esta temporada es que comienza en medio del caos porque, en última instancia, nuestros héroes perdieron al final de la Temporada 4", declaró a Netflix Ross Duffer, cocreador de la serie. Por su parte, Matt Duffer señaló que "ya nada en Hawkins es normal".

¿De qué trata Stranger Things 5? Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

La temporada final de 'Stranger Things' marca el cierre de una historia que ha acompañado a los espectadores durante casi una década.Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena Stranger Things 5? La temporada final llegará en tres partes: Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Jueves 25 de diciembre Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

Caleb McLaughlin interpreta a Lucas Sinclair en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 en Perú y Latinoamérica? En Latinoamérica, los episodios del Volumen 1 se estrenarán en Netflix de manera simultánea: 7:00 p. m. – Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

– Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 8:00 p. m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

– Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 10:00 p. m. – Argentina, Chile, Uruguay, Brasil

Noah Schnapp interpreta a Will Byers en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 en México y Estados Unidos? En México y Estados Unidos, los episodios del Volumen 1 se estrenarán en Netflix de manera simultánea: 5:00 p. m. – Costa oeste de EE.UU.

– Costa oeste de EE.UU. 7:00 p. m. – México (CDMX)

David Harbour interpreta a Jim Hopper en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 en Europa? En Europa, los episodios del Volumen 1 se estrenarán en Netflix de manera simultánea: 1:00 a. m. del 27 de noviembre – España (Islas Canarias), Reino Unido, Portugal

– España (Islas Canarias), Reino Unido, Portugal 2:00 a. m. del 27 de noviembre – España (Península), Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza

– España (Península), Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza 3:00 a. m. del 27 de noviembre – Grecia, Finlandia, Rumanía

Gaten Matarazzo interpreta a Dustin Henderson en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Lista de capítulos de Stranger Things 5

Volumen 1 – 26 de noviembre de 2025

Episodio 1: The Crawl / La misión

Episodio 2: The Vanishing of… / La desaparición de...

Episodio 3: The Turnbow Trap / La trampa de Turnbow

Episodio 4: Sorcerer / Hechicero

Volumen 2 – 25 de diciembre de 2025

Episodio 5: Shock Jock / Electrochoque

Episodio 6: Escape from Camazotz / La huida de Camazotz

Episodio 7: The Bridge / El puente

Volumen 3 – 31 de diciembre de 2025

Episodio 8: The Rightside Up / Este lado

Winona Ryder interpreta a Joyce Byers en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?

La temporada final de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde se encuentran disponibles todas las temporadas anteriores.

Mira el tráiler del volumen 1 de Stranger Things 5 a continuación...