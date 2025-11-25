'Stranger Things 5': fecha de estreno, horarios, elenco y todo sobre la parte 1 de la última temporada en Netflix

La temporada final de Stranger Things llega este miércoles a Netflix. Revisa aquí la fecha, hora de estreno, reparto completo y lo que se sabe del Volumen 1.

Nos acercamos al final. Este miércoles, Netflix estrenará los primeros episodios de la última temporada de Stranger Things, una de sus series más exitosas. La expectativa es altísima: los avances prometen un desenlace épico para Once, Mike y el resto del grupo, con un cierre espectacular a la altura de su legado.

A lo largo de casi diez años, la producción se ha convertido en una serie de culto y ha roto récords de audiencia. Su cuarta temporada, por ejemplo, se consolidó como la serie en inglés más vista en la historia de la plataforma, mientras que la franquicia ya superó la barrera de los mil millones de horas de visualización acumuladas.

Mira el tráiler del volumen 1 de Stranger Things 5 a continuación...

¿De qué trata Stranger Things 5?

Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

Los adelantos de 'Stranger Things 5' mostraron imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes:

Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Jueves 25 de diciembre Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

'Stranger Things 5' cuenta con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton como parte del elenco principal.Fuente: Netflix

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5?

Cada volumen llegará a Netflix de forma simultánea en Latinoamérica:

5:00 p. m. – Costa oeste de EE.UU.

– Costa oeste de EE.UU. 7:00 p. m. – México

– México 8:00 p. m. – Perú y Colombia

– 10:00 p. m. – Argentina

¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?

El elenco original regresa completo, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). También vuelven:

Millie Bobby Brown como Eleven / Jane

como Eleven / Jane Finn Wolfhard como Mike Wheeler

como Mike Wheeler Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

como Dustin Henderson Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

como Lucas Sinclair Noah Schnapp como Will Byers

como Will Byers Sadie Sink como Max Mayfield

como Max Mayfield Natalia Dyer como Nancy Wheeler

como Nancy Wheeler Charlie Heaton como Jonathan Byers

como Jonathan Byers Joe Keery como Steve Harrington

como Steve Harrington Maya Hawke como Robin Buckley

como Robin Buckley Brett Gelman como Murray Bauman

como Murray Bauman Priah Ferguson como Erica Sinclair

Completan el reparto: Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton.

La temporada final de 'Stranger Things', compuesta por ocho episodios, marca el cierre de una historia que ha acompañado a los espectadores durante casi una década.Fuente: Netflix

Fecha de estreno y calendario de capítulos

La temporada final de Stranger Things contará con ocho episodios. Los primeros cuatro capítulos se estrenarán el 26 de noviembre de 2025 en Netflix; los siguientes tres llegarán el 25 de diciembre, y el último episodio se lanzará el 31 de diciembre.

Calendario completo de estrenos:

Volumen 1 – 26 de noviembre de 2025

Episodio 1: The Crawl / La misión

Episodio 2: The Vanishing of… / La desaparición de...

Episodio 3: The Turnbow Trap / La trampa de Turnbow

Episodio 4: Sorcerer / Hechicero

Volumen 2 – 25 de diciembre de 2025

Episodio 5: Shock Jock / Electrochoque

Episodio 6: Escape from Camazotz / La huida de Camazotz

Episodio 7: The Bridge / El puente

Volumen 3 – 31 de diciembre de 2025

Episodio 8: The Rightside Up / Este lado

La serie termina convertida en un fenómeno de culto que rompió récords de audiencia y conquistó a millones de fans en todo el mundo.Fuente: Netflix

¿Qué pasará después de Stranger Things 5?

Aunque esta será la última temporada, los Hermanos Duffer ya confirmaron que el universo de Stranger Things continuará. “Si bien esta puede ser el final para Mike, Hopper, Dustin, Lucas, Once y los demás, no es un adiós para Stranger Things”, dijo Matt Duffer.

“Hay más historias que contar y están en desarollo”, señalaron. “Estamos profundamente involucrados en cada una. Es muy importante para nosotros que todo lo que lleve el nombre de Stranger Things sea de la más alta calidad y no repetitivo, que tenga una razón para existir y siempre marque su propio camino. Y también, básicamente, tiene que ser… genial”.

Millie Bobby Brown y Finn Wolfhard interpretan a Once y Mike, respectivamente, en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?

La temporada final de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde se encuentran disponibles todas las temporadas anteriores.

